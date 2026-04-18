Суд перевел замглаву Росгидромета Радькову из СИЗО под домашний арест

Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест обвиняемую в мошенничестве замруководителя Росгидромета Наталию Радькову.

Фото: Росгидромет

Фото: Росгидромет

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Михаила Мушаилова, Радьковой инкриминируют хищение более 7 млн руб. при реализации госконтрактов на транспортное обслуживание ведомства. Ее арестовали летом 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, выделенные на аренду авто средства выводились на счета предпринимателя, однако услуги фактически не оказывались. Водители были фиктивно трудоустроены в структуры Росгидромета.

Защита, в свою очередь, настаивает, что сотрудники ведомства не считают себя потерпевшими, а многочисленные проверки контролирующих органов не выявили нарушений в закупочной деятельности организации. По словам господина Мушаилова, следствие так и не представило прямых доказательств факта хищения средств.