Минюст внес книгу Юнгера «Марш национализма» в реестр экстремистских материалов

Минюст РФ внес книгу немецкого писателя Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма» в перечень экстремистских материалов. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства на основании решения Санкт-Петербургского городского суда от 12 ноября 2025 года.

Поводом для судебного разбирательства стал иск Пулковской таможни. Весной 2024 года сотрудники ведомства изъяли экземпляр книги у 17-летней пассажирки, направлявшейся в Милан. Внимание инспекторов привлекла обложка книги, на которой был изображен человек в военной форме с черепом в каске вместо головы.

Проведенная экспертиза издания, выпущенного Russian Revolver в 2022 году, показала, что текст произведения содержит пропаганду национализма.