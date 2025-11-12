Книга Юнгера «Марш национализма» признана экстремистской в России

Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской книгу немецкого философа Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма», сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Соответствующий иск подала Пулковская таможня.

В апреле 2024 года сотрудники таможни изъяли экземпляр книги в русском переводе у 17-летней девушки, летевшей в Милан. Согласно иску таможни, на книге был изображен «человек в военной форме», вместо головы которого был нарисован «череп в каске». Книгу, изданную Russian Revolver в 2022 году, направили на экспертизу.

Эксперты пришли к выводу, что произведение «пропагандирует национализм», сообщала госпожа Лебедева. Кроме того, книга «может причинить вред политическим или экономическим интересам государств-членов Евразийского экономического союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан».

Манифест «Марш национализма» Фридрих Георг Юнгер опубликовал в 1926 году. Предисловие к нему написал брат писателя — философ Эрнст Юнгер. В описании к произведению на странице издательства Russian Revolver говорится, что данная работа Юнгера стала одним из основополагающих текстов Консервативной революции. Манифест был написан в качестве антитезы коммунистического манифеста. В его текст братья Юнгеры вложили «радикальный и воинственный дух солдат тогдашних добровольческих корпусов и военизированных формирований». Книга призывает к «яростной и безжалостной борьбе за честь и верность идеалам Родины», говорится в описании.

Полина Мотызлевская