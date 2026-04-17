«Локо» вышел в полуфинал Кубка Харламова

Ярославский МХК «Локо» одержал третью победу над белорусской командой «Динамо-Шинник» и вышел в полуфинал Кубка Харламова.

Ранее ярославская молодежка одержала победы со счетом 3:1 и 6:1. В последнем матче четвертьфинала «Локо» победил со счетом 3:2, решающим стал гол в овертайме.

«Хорошая получилась серия, боевая. В каждом матче чувствовался накал борьбы. Обыграли хорошего достойного соперника»,— прокомментировал главный тренер «Локо» Олег Таубер.

Соперник «Локо» по полуфиналу определится позже. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в полуфинал Кубка Гагарина вышел «Локомотив». Его соперником станет омский «Авангард».

Алла Чижова