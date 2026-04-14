«Локомотив» въехал в полуфинал

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ и первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Наставник Боб Хартли уверен, что его команде удалось нейтрализовать сильные стороны соперника, а одна из игр серии стала лучшей с начала плей-офф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Для выхода в полуфинал Кубка Гагарина «Локомотиву» потребовалось минимальное количество матчей в четвертьфинальной серии: во всех четырех встречах команда обыграла уфимский «Салават Юлаев».

Три матча завершились сухой победой ярославцев: это были домашние игры 8 и 10 апреля со счетом 1:0 и 2:0, а также последняя встреча — 14 апреля в Уфе со счетом 4:0. «Локомотив» пропустил только в третьем матче серии, состоявшемся 12 апреля в Уфе. Тогда игра завершилась волевой победой ярославцев со счетом 3:2. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли назвал лучшим — матч 14 апреля, причем не только в серии.

«Это была одна из наших самых совершенных игр с начала плей-офф во всех аспектах: игра в меньшинстве, 5 на 5, создание голевых моментов. Мне показалось, что мы действительно хорошо катались, были собраны и только мы сами заслужили эту победу»,— сказал Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

Он добавил, что четвертая игра при счете в серии 3:0 всегда самая сложная. Об этом предупреждали и игроков, но команда, отметил Хартли, опытная и знает, как побеждать. Основными факторами победы стали вовремя забитые голы, в том числе шайбы, открывавшие счет в матчах, подчеркнул наставник.

«Первый гол — это очень важно в играх плей-офф. Было ясно, что нам нужно было нейтрализовать скорость Уфы, а также уделить особое внимание их защитникам. У них было несколько хороших атакующих защитников, которые могли вести игру, подключаться и создавать вторую волну атак, и мы отлично с этим справились. Когда нам нужен был сейв, Даниил Исаев (вратарь — «Ъ-Ярославль») всегда был рядом»,— прокомментировал главный тренер.

Даниил Исаев во время матча

Даниил Исаев во время матча

Фото: ХК «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов также отметил игру голкипера своей команды. «Данька Исаев очень много нас подтащил. "Салават Юлаев" все равно создавал много опасных моментов, и наш вратарь постоянно оставлял нас в игре…Забили свои моменты, хотя могли и еще, но у Уфы тоже хорошая команда и вратари, которые делали свою работу»,— прокомментировал Иванов (цитата по сайту КХЛ). По ходу серии состав команды ни разу не изменился. Боб Хартли объяснил, что каждый вносил свой вклад и изменения не требовались.

«В этом раунде мы чувствовали, что у нас есть команда, которую мы хотели, и мы не хотели нарушать сыгранность»,— сказал Хартли.

Отдельное внимание было уделено нападающему «Локомотива» Александру Радулову, которому скоро исполнится 40 лет. Журналисты попросили Хартли оценить игру форварда.

Александр Радулов (справа)

Александр Радулов (справа)

Фото: ХК «Локомотив»

«Он отличный ветеран. Он очень гордый спортсмен, следит за собой и всегда полон энергии. В его возрасте довольно удивительно, что он может играть в таком темпе и так же упорно бороться. Он выдающийся спортсмен»,— сказал Боб Хартли.

Наставник «Локомотива» признался, что ему очень повезло с командой, игроки которой хотят «не просто забивать голы, а побеждать». Боб Хартли поблагодарил за сезон уфимский «Салават Юлаев». Он отметил, что в 1/8 плей-офф уфимцы «потрясающе» сыграли против «Автомобилиста», а в четвертьфинальной серии у них возникли сложности.

«У Уфы было много больных игроков, затем их постигли травмы, поэтому они были истощены, но продолжали бороться. Я очень уважаю Виктора Козлова (главный тренер «Салавата» — «Ъ-Ярославль») и его команду»,— сказал Боб Хартли.

Виктор Козлов в ходе послематчевой пресс-конференции отметил, что «Локомотив» был «объективно сильнее», но его подопечные могли бы «потрепать нервы» ярославцам, если бы не травмы и болезни. Наставник уфимской команды предположил, что железнодорожники могут вновь взять чемпионство.

«Команда становилась чемпионом в прошлом году, у них тогда уехали два игрока в НХЛ. И сейчас, я слышал, там несколько уезжают. Там все игроки хорошего уровня»,— сказал Виктор Козлов.

Соперником «Локомотива» в полуфинале станет победитель пары «Авангард» — ЦСКА (счет в серии — 3:1).

Алла Чижова