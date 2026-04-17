В Федерации российских профсоюзов обвинили зумеров в нехватке рабочей силы

Молодое поколение россиян не стремится к стабильной занятости, заявила председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. Она связала это с нехваткой рабочей силы в стране.

«Зумеры, которые должны заместить выбытие работников старших возрастов, вообще не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без оформления»,— сказала госпожа Кузьмина ТАСС.

Как вчера сказала председательница ЦБ Эльвира Набиуллина, Россия столкнулась с нехваткой рабочей силы впервые в современной истории. Она назвала этот фактор одним из свидетельств перегрева экономики. Накануне до этого президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране достигла рекордно низкого уровня — 2,1%.

По данным Glassdoor, уже к концу года зумеры могут обогнать поколение бумеров по количеству управленцев. При этом, согласно исследованиям Deloitte, сами представители поколения Z не стремятся к власти — только 6% из них действительно мечтают о руководящей должности. Компании уже не могут мотивировать своих сотрудников статусом — путь наверх нужно выстраивать через социальный контракт о взаимном развитии.

