От исполнителя к архитектору

К концу этого года зумеры могут впервые обойти бумеров по доле в менеджерском корпусе. При этом лишь 6% представителей поколения Z называют руководящую должность главной карьерной целью — чаще они приходят в управление за смыслом и автономией. Как в таком случае помочь им стать эффективными руководителями, рассказывает доцент департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Роман Шелестов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доцент департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Роман Шелестов

Фото: из личного архива

По данным Gartner, 60% новых руководителей не справляются с ролью в первые два года — новая сложность работы требует, помимо новых знаний, иного способа мышления. Теория стратифицированных систем Эллиота Жака объясняет природу этого разрыва и предлагает карту выхода. Он, исследовав десятки организаций на протяжении более 45 лет, обнаружил, что управленческая работа распадается на страты — уровни сложности, определяемые временным горизонтом решений. Специалист оперирует горизонтом до трех месяцев: задачи, факты, исполнение. Руководитель следующего уровня мыслит на горизонте до года: диагностирует проблемы, связывает сигналы в единую картину. Дальше горизонт растет: альтернативные сценарии на один-два года, создание новых систем на два-пять лет, стратегия бизнес-единицы на пять-десять лет. Каждый переход требует не просто добавления навыков, а качественного изменения в емкости мышления — способности увеличивать сложность мышления, что подтверждают Роберт Кеган из Гарварда и исследователи CCL.

Чтобы принимать эффективные решения на определенном уровне сложности работы, сотрудник должен обладать соответствующей сложностью мышления.

Учет особенностей вертикального роста поколения Z меняет подходы к развитию сотрудников. По данным директора экономических исследований Glassdoor Дэниела Чжао, к концу 2026 года зумеры могут впервые обойти бумеров по доле в менеджерском корпусе. При этом лишь 6% представителей поколения Z, по данным Deloitte, называют руководящую должность главной карьерной целью — чаще они приходят в управление за смыслом и автономией. Это означает, что компания не может рассчитывать на традиционную мотивацию статусом. Путь наверх необходимо выстраивать иначе — через социальный контракт о взаимном развитии.

Ступень 1. От исполнителя к диагносту (страта I>II). Минимальное требование на этом переходе — аналитическое мышление: видеть не факты по отдельности, а связи между ними. Молодые руководители хотят интенсивного взаимодействия с компанией: 86% зумеров называют менторинг приоритетом. Если переход не поддержан с первых недель, они могут уйти. Менторинг с первого дня и то, что CCL называет «углубленным осмыслением» — регулярная рефлексия собственного опыта, помогают новому руководителю адаптироваться к роли.

Молодому руководителю для своего развития стоит начать с «аудита календаря»: отметить каждый час — «делаю сам» или «работаю через людей». Если соотношение хуже 50/50, выбрать одну экспертную задачу и передать подчиненному — не просто поручить, а написать стандарт качества и договориться о стилях взаимодействия. Именно так происходит обучение доверию к процессу, а не к себе. Регулярное повторение позволит сдвинуть соотношение в пользу «работаю через людей».

Параллельно полезен еженедельный «разбор сигналов»: каждую пятницу фиксировать три повторяющихся события в команде и формулировать гипотезы о причинах. Через месяц перечитать записи и найти сквозные закономерности. Это тренировка аналитического мышления: от факта к связи, от связи к диагнозу.

Компании важно назначить наставника со второй или третьей страты. Еженедельные 30-минутные сессии, на которых наставник не дает решений, а задает вопросы — «Что ты заметил?», «Какие еще факторы влияют?», «Какие есть альтернативы?», соответствуют модели развивающего диалога в духе теории Кегана. В СИБУРе подобный подход реализован через «Стандарт работы руководителя» — набор практик от линейного обхода до делегирования, которые менеджер осваивает последовательно. Группы активного обучения (пять-шесть менеджеров-первогодков) раз в две недели разбирают реальную проблему одного из участников: каждый тренирует аналитическое мышление на чужом кейсе.

Ступень 2. От диагноста к системному менеджеру (страта II>III). Начинающий руководитель нередко видит паттерны, но реагирует единственным привычным способом. Для перехода необходимо критическое мышление — способность усомниться в собственном выводе и рассмотреть альтернативы, используя экстраполяцию при принятии решений. Согласно исследованию Deloitte, 50% зумеров хотят, чтобы менеджер учил и наставлял, однако лишь 36% говорят, что это действительно происходит. Почти половина готовы отказаться от повышения — лишь бы не брать на себя управление людьми: исследователи назвали этот феномен conscious unbossing. Компания, которая предлагает stretch-назначение с реальной поддержкой, снимает этот барьер

Раз в неделю руководителю полезно выбирать одно решение прошедшей недели и прослеживать цепочку последствий: кому оно помогло > кому создало проблему > как проблема вернулась обратно. Через два месяца складывается карта типичных петель: где решения усиливают сами себя, а где — гасят эффект. Этот прием развивает углубленное осмысление — процесс рефлексии и перенастройки своей картины мира, что подтверждает Питер Сенге в «Пятой Дисциплине».

«Красная команда» — один из сильнейших инструментов на этом переходе. Перед утверждением важного решения стоит за 20 минут проработать три сценария: оптимистичный, базовый, пессимистичный. Для каждого — три действия, которые будут предприняты в случае его реализации, и оценка возможных последствий. Важно не угадывать, а тренировать альтернативное мышление. Через месяц пересматриваются заметки: какой сценарий встречался чаще? Со временем результаты перестают удивлять — ситуация уже была «проиграна» заранее.

Со стороны компании ключевой шаг на этой ступени развития молодого сотрудника — перевести отношения с руководителем уровнем выше из режима «согласование задач» в режим «обсуждение контекста»: встречи раз в две недели, где обсуждаются не статусы, а развилки и допущения, последствия. Одновременно стоит давать проект с командой из разных подразделений и горизонтом один-два года. «Яндекс Практикум» строит на этом принципе программу «Управление командой»: будущий менеджер получает проект на 9–12 месяцев еще до формального перехода в роль. Такой подход проверяет готовность к новой сложности и оставляет пространство для ошибок с приемлемой ценой.

Ступень 3. От менеджера системы к архитектору (страта III>IV). Здесь руководитель обнаруживает, что изменение в одном процессе рушит другой. Этот переход требует не совершенствования системы, а ее трансформации и начала диалектического мышления: способности удерживать противоположные требования и находить синтез. Межпоколенческие проекты ускоряют этот переход: старшие передают долгосрочное мышление, молодые — технологическую беглость. Согласно исследованию EY (2023), 78% сотрудников считают, что эмпатичное руководство снижает текучесть кадров — для зумеров это уже базовое ожидание.

«Карта влияния второго порядка» делает это осязаемым: при запуске изменений составляется таблица, где строки — смежные процессы, столбцы — прямой, побочный и обратный эффекты. Важно учитывать, как каждый эффект меняется в контексте, во времени и в отношениях. Таблицу стоит заполнять сначала самостоятельно, затем вместе с руководителями смежных функций: это одновременно тренировка диалектического мышления и практика эмпатии. «Парадоксальный журнал» развивает ту же способность: каждую неделю — три противоречия («быстрее vs. качественнее», «контроль vs. доверие», «масштаб vs. глубина» и т. д.). Задача — не разрешить, а зафиксировать оба полюса и одно действие, учитывающее оба. Через несколько месяцев появляется репертуар мышления «и/и» вместо «или/или» — прямая тренировка диалектики.

Компании стоит запустить кросс-функциональную ротацию на 6–12 месяцев с сохранением прежней должности — то, что CCL называет «горячим опытом». Коучинг от коллег — когда руководители из разных подразделений на ежемесячных 60-минутных сессиях разбирают дилеммы друг друга, задавая только вопросы,— создает «столкновение перспектив», еще одно необходимое условие вертикального роста.

Ступень 4. Взгляд вперед: от архитектора к стратегу (страта IV>V). Большинству зумеров еще нет 30, и пятая страта — горизонт решений пяти-десяти лет — пока впереди. Но путь к ней закладывается уже сейчас. На этом уровне все три типа мышления работают как единая оптика: аналитическое — декомпозиция последствий, критическое — ревизия допущений, диалектическое — трансформация самой рамки решений. Ежемесячная «ревизия допущений» выглядит просто: выбрать одно стратегическое решение, записать три допущения, на которых оно держится, и к каждому задать вопрос: «Что должно произойти, чтобы это допущение перестало быть верным?» — прямая тренировка мышления пятой страты. Компания, которая открывает молодым руководителям путь к влиянию через экспертизу и смысл, а не через иерархию, получает их энергию в полную силу.

Движение по лестнице сложности — двусторонний контракт. Руководитель меняет способ мышления; компания создает условия: горизонт задач, наставничество, пространство для ошибок. Если одна из сторон не выполняет свою часть, человек откатывается к привычному — делает все сам, быстрее, точнее, но не растет. Компания, которая осознанно не развивает мышление своих руководителей до уровня следующей страты, теряет не людей — она теряет будущую управленческую мощь.