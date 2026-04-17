Спрос на визы в Грецию у россиян взлетел на 80%

В начале 2026 года российские туристы стали чаще планировать поездки в Европу, что привело к росту спроса на шенгенские визы. По оценкам участников рынка, количество обращений за визами стран Шенгенского соглашения в первом квартале увеличилось примерно на 20% год к году, при этом наиболее заметный рост пришелся на Грецию.

Согласно данным Continent Express, спрос на визы в Грецию за январь—март вырос на 82%, а доля страны в структуре оформляемых документов увеличилась с 2% до 8%. Одновременно фиксируется рост бронирований размещения: по данным сервисов онлайн-бронирования, показатель по Греции увеличился более чем на треть. Интерес к другим популярным направлениям также растет, в частности к Италии.

Эксперты связывают динамику с несколькими факторами. С одной стороны, поездки стали доступнее благодаря укреплению рубля и расширению маршрутов через третьи страны, включая пересадки в Турции, Азербайджане и Армении. С другой стороны, влияние оказала визовая политика: доля многократных виз существенно сократилась, и туристы чаще вынуждены оформлять новые разрешения на каждую поездку.

