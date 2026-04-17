Однократно, ну элладно

В начале 2026 года российские туристы начали чаще принимать решения о поездках в Европу. Спрос на визы Греции вырос на 82% год к году, стран Шенгенского соглашения в целом — на 20%. Это продиктовано укреплением рубля, появлением доступной перевозки через третьи страны. Сказалось на статистике и ужесточение визовой политики: начав получать преимущественно однократные визы, туристы вынуждены чаще за ними обращаться.

Спрос на оформление виз Греции в январе—марте 2026 года вырос на 82% год к году, подсчитали в агентстве делового туризма Continent Express. Это существенно превосходит динамику по другим европейским направлением. В результате доля Греции в общем объеме оформленных компанией виз по всем зарубежным направлениям выросла с 2% до 8%. Число бронирований размещения в стране в первом квартале, по данным «Островка», прибавило 37% год к году. Для шенгенских направлений в целом увеличение оценивается в 14%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин говорит, что спрос на поездки и, соответственно, оформление виз стран Шенгенского соглашения в первом квартале прибавил 20% год к году.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отмечает, что интерес к Греции увеличился на 20%, к Италии — на 30%. В визовых центрах Греции, Италии, Испании и Франции “Ъ” оперативно не ответили.

Рост интереса к поездкам в Европу и оформлению виз прослеживается, несмотря на негативную конъюнктуру на выездном рынке в целом. Число туристических поездок за рубеж увеличилось вплоть до марта 2026 года, когда военное противостояние на Ближнем Востоке привело к закрытию нескольких массовых направлений, ограничению перелетов и обеспечило снижение продаж по итогам всего первого квартала (см. “Ъ” от 7 апреля).

Но именно поездки в Европу в начале года стали доступнее. Дмитрий Горин связывает это с укреплением рубля и ростом числа полетов. Граждане добираются в Евросоюз с пересадками в Баку, Ереване или Стамбуле, зачастую — рейсами лоукостеров. Обострение ближневосточного конфликта на полетных программах в эти страны не сказалось. Хотя позитивный тренд прослеживается не на всех направлениях. Например, количество бронирований размещения в Португалии в первом квартале 2026 года сократилось на 27% год к году, говорят в «Островке».

Средняя стоимость забронированной ночи в визовых странах Европы в январе—апреле 2026 года Выйти из полноэкранного режима Страна Стоимость (тыс. руб.) Изменение год к году (%) Швейцария 37,3 Без изменений Франция 16,6 1 Италия 14,5 –3 Испания 14,3 9 Австрия 13,6 –16 Германия 13,4 –6 Португалия 11,8 Без изменений Греция 11,3 13 Польша 9,1 Без изменений Венгрия 8 3 Открыть в новом окне Источник: «Островок».

Механика поездок в Европу для граждан России существенно усложнилась в 2022 году из-за отмены прямых полетных программ и барьеров при оформлении документов. В РСТ ранее указывали, что в 2025 году россияне суммарно получили 540–570 тыс. шенгенских виз. Это примерно соответствует значению 2024 года, когда, согласно Еврокомиссии, было выдано 541,8 тыс. разрешений. Доля многократных виз в 2025 году составила лишь 10%. В 2024 году показатель оценивался в 41%, а в докризисном 2019 году — в 80%.

В начале ноября 2025 года Еврокомиссия вынесла решение об ограничении выдачи многократных виз при подаче заявления в России. Исключения предполагается делать только для отдельных категорий заявителей, например имеющих родственников в странах Евросоюза. Решение, по словам господина Горина, носит рекомендательный характер. В реальности на получение многократных виз сейчас могут рассчитывать туристы, регулярно совершающие поездки, поясняет он. Но речь тем не менее редко идет о праве на въезд более чем в течение шести месяцев.

Замдиректора визово-миграционного департамента Continent Express Юлия Отвагина связывает активно растущий интерес именно к Греции с доступностью записи, хотя страна выдает практически только однократные визы.

Дарья Домостроева замечает, что именно наличие слотов для подачи документов часто определяет выбор туристами страны для путешествия. Политика выдачи краткосрочных виз увеличивает потенциальную частоту обращений за ними, замечает Дмитрий Горин.

Консульства Италии и Франции среди путешественников считаются более лояльными. Но, по словам руководителя корпоративного отдела компании «Визаход» Натальи Волковой, запись во Францию до конца июня уже закрыта. Заявители могут искать лишь отдельные слоты, часто с помощью ботов. Проблемы с записью также есть в случае Испании и Италии. От последней туристов, по ее словам, также отпугивают длительные сроки рассмотрения документов. Сейчас они могут составлять два месяца, а летом прошлого года достигали трех.

Александра Мерцалова