Интеллект пространства

Среди ключевых трендов 2026 года в сегменте бытовой техники выделяются цифровизация, рост потребительских ожиданий и влияние экономических факторов. Современная техника интегрируется в единую экосистему, нацеленную на обеспечение комфорта, оптимизацию ресурсов и повышение качества жизни.

Современная техника становится частью единой экосистемы, ориентированной на комфорт пользователя

Фото: AI Generated / Коммерсантъ

Трансформация рынка

За 2025 год рынок бытовой техники вырос на 2%, при этом покупатели вновь готовы инвестировать в качественную локальную технику. Такие данные приводит аналитическая компания NielsenIQ, которая изучает потребительское поведение и рынок ритейла по всему миру. Однако в России общая динамика рынка бытовой техники и электроники свидетельствует о сдержанном потребительском поведении. Так, по данным аналитического ресурса «Чек Индекса», только за первые шесть месяцев 2025 года покупки бытовой техники снизились на 3% по отношению к аналогичному периоду 2024 года при росте среднего чека на 10%.

Меняются покупательские запросы: в поиске более выгодных предложений все больше людей переходит на маркетплейсы. Среди важнейших факторов, которые имеют значение для покупателей при выборе дорогого товара офлайн или онлайн,— легкость возврата при необходимости, возможность оценить товар вживую до покупки, а также положительные отзывы других покупателей.

Согласно последнему анализу сервиса «RWB Исследования», среди условий, которые побуждают купить дорогой товар на маркетплейсе: уверенность в том, что продавец — официальный (61% респондентов) и выгодная цена (59% респондентов).

Сейчас онлайн-площадки становятся ключевым каналом продаж бытовой техники, усиливая конкуренцию между брендами и делая рынок более прозрачным для потребителя, уверены аналитики.

Фокус на компактность

Еще одним ключевым фактором выступает запрос на компактные модели. В условиях малогабаритных квартир и студий пользователи стремятся минимизировать количество устройств, делая ставку на их многофункциональность. Под этот запрос производители техники делают ее более универсальной — когда один прибор способен выполнить широкий спектр задач, что минимизирует расходы на дополнительные устройства. К примеру, сейчас на рынке пылесосов внимание привлекают модели с дополнительной функцией мытья полов и очистки с помощью пара. В сегменте кухонной техники производители делают ставку на технику с расширенными возможностями, например, кухонные машины, которые могут объединять различные устройства.

«Растет спрос на компактные модели, которые легко интегрируются в интерьер и не занимают много места. Пользователи стремятся минимизировать количество устройств без потери функциональности, что делает компактность и универсальность важным конкурентным преимуществом,— комментирует директор по развитию бренда бытовой техники и электроники RED SOLUTION Евгений Шохтин.— В прошлом году мы представили кухонную машину, которая включает в себя планетарный миксер, овощерезку, блендер, мясорубку и весы. Прибор был разработан с целью экономии пространства и объединения нескольких устройств в одно».

Интеграция и бесшовный дизайн, где бытовые приборы «исчезают» в пространстве,— еще один тренд 2026 года. Сегодня современная техника расценивается как элемент интерьера. Следуя этой тенденции, производители выпускают более лаконичные товары, в нейтральных цветах. Тренд диктует и удобство пользованием техники.

Ставка на автономность

Одним из главных трендов участники рынка называют развитие «умного дома». Современная техника все чаще оснащается ИИ, что делает ее почти автономной. Современные устройства способны автоматически регулировать энергопотребление, анализировать поведение пользователя и работать практически без участия человека. Использование автоматизированных систем повышает уровень комфорта и снижает нагрузку на пользователя.

К примеру, люди чаще внедряют автоматизацию в уход за питомцами. «Сейчас с наличием автоматических кормушек и "умных" лотков, которыми можно управлять через приложение, члены семьи могут не переживать, что с питомцем может что-то случиться,— комментирует Евгений Шохтин.— После выпуска коллекции гаджетов для питомцев RED FOR PETS мы сами видим, что людям поначалу непривычно было передавать свои бытовые обязанности технике. Но пользовательский опыт показывает, что такие продукты действительно экономят время и силы».

Как отмечают эксперты, сегодня «умные» технологии становятся доступнее и перестают быть роскошью. В результате на первый план выходят модели, которые обеспечивают максимум возможностей за разумные деньги.

Жанна Шмелева