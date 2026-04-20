Как решения «умного дома» становятся стандартом в девелопменте

С прошлого года в России действует госстандарт, который делит дома на классы в зависимости от уровня цифровизации. Высший — это класс А. Такие дома считаются самыми «умными» в стране. Однако в России сейчас заявлено только пять проектов, соответствующих этому классу. Два из них построены в Петербурге. Guide побеседовал с коммерческим директором CleverHome (ООО «КлеверЛаб») Максимом Марачуком, компания которого внедрила собственную BMS-платформу для комплексной автоматизации этих жилых комплексов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: А. В. Гумен Фото: А. В. Гумен

GUIDE: Как на строительном рынке за последние годы трансформировался подход к цифровизации?

МАКСИМ МАРАЧУК: Темпы цифровизации говорят о взрослении рынка. Сегодня цифровые решения — необходимый инструмент для девелоперов. Чтобы быть успешными и развиваться, нужно уметь хорошо считать и контролировать, управлять строительством и продажами.

Изменились и предпочтения покупателей. Десять лет назад стоимость квадратного метра была решающим фактором при покупке. Сейчас выбирают не просто бетонную коробку, а определенный стиль жизни. Людям важно, какой уровень комфорта и безопасности обеспечит их дом, будет ли он практичным и удобным.

Управление всеми функциями «умного дома» из одного мобильного приложения, контроль доступа, видеозвонки с домофона, автоматический сбор показаний, онлайн-заявки в УК, защита от протечек в квартире и возможность подключить любое «умное» устройство — вот что хотят видеть покупатели. Девелоперы понимают эти запросы и все чаще, продавая жилье, делают акцент на «умном доме».

G: Что отличает здание с набором инженерных решений от системы «умного дома»?

М. М.: Сами по себе инженерные решения — это неплохо. Например, сейчас во многих ЖК есть домофоны, камеры наблюдения, контроль доступа. Но современные технологии поднимают планку возможностей. Под «умным домом» мы понимаем набор инженерных решений с единым управлением для создания максимального уровня безопасности и комфорта для жителей. Все инженерные системы начинают работать по общей логике и, что самое важное, предоставлять жителям совершенно новые функции, которых до этого не было.

G: Какие вау-эффекты в проектах можно реализовать с помощью «умного дома»?

М. М.: Представьте: вы на машине подъезжаете к дому, система автоматически распознает номера, открываются шлагбаум и ворота в паркинг. На паркинге загорается линия подсветки, она ведет вас ровно к тому месту, где должен встать ваш автомобиль. Вы выходите из машины, идете к лифту, все двери автоматически открываются перед вами. Лифт к этому моменту уже спустился на паркинг и ожидает вас. Не нажимая ни на какие кнопки, вы доезжаете до своего этажа. В квартире к вашему приходу включен свет, причем яркость настроена в зависимости от времени суток, кондиционер успел охладить квартиру до нужной вам температуры, а колонка включила приятную музыку. Это базовый сценарий, который уже реализован в наших проектах.

G: Как внедрение современных технологий удорожает проект?

М. М.: Девелоперы в любом случае закладывают в бюджет системы автоматики, домофонию, контроль доступа — без этого сейчас невозможно построить и сдать современный жилой комплекс. Вопрос только в стоимости оборудования, она варьируется в зависимости от класса жилья: так, домофон в комфорт-классе в спальном районе может стоить в пять раз дешевле домофона в бизнес-классе в центре города.

Если говорить о технологиях «умного дома», то за последние двадцать лет они стали намного более доступными. Средняя себестоимость строительства сейчас от 100 тыс. рублей за квадратный метр. Открытая стоимость нашей лицензии на BMS-платформу для девелоперов — это какая-то десятая, сотая часть процента от общих затрат в этом случае, что сопоставимо со стоимостью озеленения одной входной группы в доме.

G: Как будет трансформироваться система «умного дома» в перспективе?

М. М.: Мы видим, что девелоперы, реализовав на одном из своих объектов «умный» МКД на нашей платформе, в следующих проектах рассматривают это уже как типовое решение. Застройщики на своем опыте понимают, что это увеличивает ценность их продукта в глазах покупателей, выделяет на фоне конкурентов, увеличивает скорость продаж. Цифровая инфраструктура становится преимуществом, за которое покупатели готовы платить.

В Петербурге сейчас при проектировании почти всех домов уровня «комфорт» и выше рассматриваются варианты «умных» решений. По нашим оценкам, 80% девелоперов их в итоге реализуют.

Через несколько лет 20–30% проектов в сегментах «эконом» и «эконом+» тоже будут включать цифровые сценарии. Это статистика нашего портфеля: из 50 проектов, где мы внедряли цифровую инфраструктуру, пять-семь относятся как раз к классу «эконом+». Значит, технология постепенно становится нормой для любого сегмента.

Ксения Ахметжанова