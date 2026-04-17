Британия и Франция решили создать миссию по безопасности в Ормузском проливе

Франция и Великобритания возглавят многонациональную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер. По его словам, более 10 стран согласились поучаствовать в миссии, «как только позволят условия».

«Это будет исключительно мирная и оборонительная миссия, направленная на обеспечение безопасности коммерческого судоходства и поддержку разминирования»,— сказал господин Стармер во время встречи представителей 49 стран в Париже (трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца). Он пообещал предоставить более подробную информацию о миссии после конференции по военному планированию, которая пройдет в Лондоне на следующей неделе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности направить часть кораблей военно-морских сил республики, которые находятся в Восточном Средиземноморье и Красном море. «Мы все выступаем против любых ограничений, всего, что, по сути, было бы равносильно попытке установить контроль над проливом, и, очевидно, любой системы взимания платы (за проход судов.— "Ъ")»,— сказал господин Макрон.

Миссия может включать обмен разведданными, разминирование, военное сопровождение судов «и многое другое», сообщил Reuters высокопоставленный французский чиновник. Другие собеседники агентства предположили, что миссия может так и не состояться, если ситуация в Ормузском проливе нормализуется.

17 апреля МИД Ирана объявил об открытии Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада маршрута американскими силами продолжит действовать, пока стороны не заключат мирное соглашение. Иранская сторона пригрозила закрытием морского пути, если блокада не будет снята.