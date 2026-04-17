Иран пригрозил закрытием Ормузского пролива в случае сохранения блокады США

Власти Ирана будут расценивать продолжение блокады Ормузского пролива силами США как нарушение перемирия, сообщают Fars и Tasnim со ссылкой на источники. В таком случае Тегеран снова заблокирует морской путь, добавили собеседники агентств.

По словам источников Fars и Tasnim, судоходство в Ормузском проливе также будет зависеть от соблюдения режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. Власти Ирана выдвинули три условия для прохода судов по маршруту:

Суда должны быть коммерческими — проход военных кораблей запрещен. Ни корабли, ни груз не должны быть связаны с «враждебными странами». Список таких стран источники агентств не уточнили. Суда должны проходить по маршруту, согласованному с Ираном. Проход судов должен быть согласован с иранскими вооруженными силами.

МИД Ирана объявил о решении открыть Ормузский пролив на время перемирия между Израилем и Ливаном, которое вступило в силу в ночь на 17 апреля. Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что блокада морского коридора американскими силами остается в силе. Она будет снята только после достижения мирного соглашения между США и Ираном, добавил он.