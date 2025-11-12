Грузовики прикидываются легковыми авто

Водители легковых авто начали получать штрафы в сотни тысяч рублей за перевес большегрузов. “Ъ FM” выяснил, как работают мошеннические схемы. Как рассказали автоюристы, часто недобросовестные перевозчики меняют номера на подложные перед пунктами весогабаритного контроля или оплаты проезда, и штрафы за значительный перегруз приходят их реальным владельцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Оспорить такие взыскания удается не всегда, несмотря на очевидные доказательства, что правонарушение совершено другим лицом, уточнил автоюрист Александр Шумский: «Самый большой штраф за перегруз, который мы видели, 600 тыс. руб. Но пришел он владельцу Chevrolet Lacetti, то есть обычной легковушки. А на фотографиях мы видим огромный американский грузовик Kenworth, как в самых классических фильмах. Обжаловать это крайне сложно, потому что в последнее время Ространснадзор откровенно игнорирует жалобы, месяцами их не рассматривает, хотя срок для этого установлен в десять дней. Одновременно с этим судебным приставам передается этот штраф на взыскание, якобы он не оплачен, хотя на самом деле такая санкция даже не вступила в силу, ведь водитель пытается ее обжаловать. И получается, Ространснадзор из-за вот этих ошибок завален огромным количеством обращений, перестает на них реагировать, и ком только дальше раскручивается.

Действительно, автовладелец, который получил штраф, может написать заявление, что кто-то ездит на его номерах, то есть в данном случае на подложных, потому что они будут считаться таковыми в случае конкретного грузовика. В принципе, можно проследить путь движения машины, потому что видно по камерам, куда она ехала. Но это тоже не всегда бывает просто, потому что, если снять номер, то какой-нибудь КамАЗ будет выглядеть точно так же, как и сотни других КамАЗов в этом городе.

С учетом того, что это просто административное, не уголовное преступление, фактически этим мало кто занимается. Единственный шанс, наверное, побороть эту проблему, чтобы камеры научились не просто номер фотографировать, а сопоставлять его с учетной записью автомобилей».

Наказание за подложные номера для водителя — до одного года лишения прав. При этом владельцы большегрузов считают штрафы и взятки своеобразным абонементом за езду без проблем. 50 тыс. руб. инспектору порой решают проблему отсутствия госзнаков и сохраняют водителю водительское удостоверение, говорят участники отрасли в приватных беседах. В коррупции и кроется основная проблема, считает президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин: «Водители закрывают номера картонкой, замазывают грязью или вообще их снимают. Есть такие случаи, когда вешают подложные, чтобы ездить спокойно, на кого-то там придет штраф. ГИБДД никаких усилий не предпринимает. Как машина, грузовик может с поддельными номерами ездить? Никакие дополнительные штрафы, увеличение их размера не помогут, пока законы не будут работать для всех одинаково и каждый из перевозчиков не будет понимать неотвратимость наказания. У нас так и будут выдумывать схемы, а страдать продолжат неповинные граждане, чей номер скопировали. Раньше это фактически были госзнаки строгой отчетности у ГИБДД. Сейчас может любой предприниматель начать их делать».

Участники отрасли предлагают ужесточить ответственность за использование поддельных регистрационных знаков вплоть до уголовной, а также внедрить маркировки госномеров метками, исключающими применение копий.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина