Ливанскому союзнику Ирана дали отсрочку

В ночь на 17 апреля в Ливане было введено десятидневное прекращение огня после почти полутора месяцев боевых действий между Израилем и группировкой «Хезболла». Как пояснил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, «режим тишины» необходим для облегчения диалога о нормализации, начавшегося между центральным руководством Ливана и Израилем 14 апреля. Впрочем, прежде всего прекратить атаки на союзную ему «Хезболлу» в рамках переговоров с США о прекращении войны на Ближнем Востоке требовал Иран, отказываясь идти без этого на второй раунд консультаций с Вашингтоном. Вскоре после прекращения огня Тегеран объявил открытым проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив.

Ливанцы возвращаются в свои дома в южном Ливане после объявления 10-дневного перемирия с Израилем (17 апреля 2026 года)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Ливанцы возвращаются в свои дома в южном Ливане после объявления 10-дневного перемирия с Израилем (17 апреля 2026 года)

О том, что в Ливане в ночь на 17 апреля вступает в силу режим прекращения огня, президент Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social. Он сообщил, что провел по отдельности телефонные беседы с Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Жозефом Ауном, которые согласились с американским предложением о «режиме тишины». Президент США выразил надежду на то, что это поможет Израилю и Ливану договориться о долгосрочном мирном соглашении.

«Для меня было честью закончить девять войн по всему миру, и это будет моя десятая, так что давайте, давайте сделаем это!» — добавил господин Трамп. В другом посте он добавил: «Надеюсь, "Хезболла" будет вести себя хорошо и добросовестно в этот важный период. Это будет для них великолепный момент, если они так поступят. Хватит убийств».

В своем выступлении господин Нетаньяху отметил, что за последний месяц власти Израиля начали получать сигналы из Ливана о необходимости провести прямые переговоры.

«Этого не происходило больше 40 лет. Я откликнулся на этот призыв и согласился на паузу, или, точнее, на временное — десятидневное — прекращение огня, чтобы попытаться продвинуть соглашение, которое мы начали обсуждать во время встречи послов в Вашингтоне (14 апреля.— “Ъ”)»,— заявил премьер. Но подчеркнул, что части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будут выведены из южных районов Ливана. «Это полоса безопасности глубиной 10 км, которая намного прочнее, интенсивнее, непрерывнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше. Мы здесь, и мы не собираемся уходить»,— сказал премьер.

Перед вступлением в силу «режима тишины» ВВС ЦАХАЛа нанесли удар более чем по 380 позициям «Хезболлы», включая ракетные установки и командные центры. Периодические обстрелы были зафиксированы в нескольких населенных пунктах на юге Ливана и после того, как начал действовать анонсированный господином Трампом режим прекращения огня.

В связи с этим ливанская регулярная армия призвала мирных граждан воздержаться от возвращения в свои дома на границе с Израилем. Группировка «Хезболла», в свою очередь, заявила, что будет «держать палец на спусковом крючке», чтобы не дать ЦАХАЛу подорвать соглашение.

Как рассказали источники издания The Middle East Eye (MEE), к стабилизации ливанского фронта администрацию президента США активно склоняла Саудовская Аравия, которая делала акцент на том, что это поможет американо-иранским переговорам, в которых намечается второй раунд (по данным Axios, он может пройти уже в эти выходные в Пакистане, вероятно, в воскресенье).

«Мухаммед бен Сальман (кронпринц и фактический лидер Саудовской Аравии.— “Ъ”) хочет, чтобы Ормузский пролив был вновь открыт, и он сказал Трампу, что прекращение огня в Ливане имеет решающее значение для достижения этой цели и прекращения войны,— рассказал MEE чиновник, знакомый с содержанием американо-саудовских контактов.— Они (власти Саудовской Аравии.— “Ъ”) сосредоточены на возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении огня. Они не хотят дальнейшей эскалации».

При этом прекращение боевых действий в Ливане было предварительным требованием Ирана для организации второго раунда переговоров с США.

Это следует из опубликованного кувейтской газетой «Аль-Джарида» проекта соглашения, который Тегеран передал 16 апреля главному посреднику в дипломатическом процессе — Исламабаду.

Другими пунктами рамочного соглашения, которое выдвинул Иран, являются закрепление режима прекращения огня в Иране резолюцией Совета Безопасности ООН, которая осуждала бы американо-израильскую операцию и вводила бы репарации; обязательство Ирана снизить уровень обогащения урана, но без демонтажа ядерной инфраструктуры и вывоза запасов высокообогащенного урана; исключение проблемы ракетной программы Ирана из любого переговорного процесса; заключение мирного соглашения между Ираном и США и выведение Тегерана из-под западных санкций; закрепление за Ираном права регулировать судоходство в Ормузском проливе и взимать плату с торговых судов; прекращение американцами морской блокады.

МИД Ирана приветствовал достигнутое между Израилем и Ливаном соглашение о прекращении огня, но подчеркнул, что оно является частью американо-иранского торга.

Однако то, насколько спокойствие между Израилем и «Хезболлой» может повысить договороспособность Тегерана, неизвестно.

Во время контактов с пакистанскими посредниками, прибывшими 16 апреля в Тегеран, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Ахмад Вахиди заявил, что иранский силовой аппарат не верит в переговорный процесс с США, он считает это попыткой Дональда Трампа выиграть время для переброски на Ближний Восток дополнительных американских войск и усиления системы ПВО Израиля. Если Вашингтону и Тегерану не удастся договориться о принятии рамочного соглашения до 22 апреля, когда должен истечь временный «режим тишины» в Иране, КСИР возобновит боевые действия, пообещал господин Вахиди.

Тем не менее днем 17 апреля МИД Ирана объявил, что проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив по согласованному маршруту объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня. Первыми на эту новость среагировал энергетический рынок — цены на нефть в США упали до $83 за баррель.

Нил Кербелов