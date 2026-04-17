Бизнес «обратился» к Виктории Боне

Бизнес стал посвящать свои акции блогеру Виктории Боне. Ранее она записала видеообращение к президенту Владимиру Путину. В нем она перечислила пять проблем, о которых «ни один губернатор не скажет». Среди них — наводнение в Дагестане, разлив мазута в Анапе, изъятие скота в Новосибирской области, а также блокировки в интернете.

Всего за полдня ролик набрал 18 млн просмотров, а позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращение. Теперь на резонансную тему отреагировал бизнес. Например, Burger King выпустил воппер «Боня Кинг». А Ralf Ringer заявил, что подарит блогеру пожизненный запас обуви «за смелость и искренность». Компания готова доставить заказ хоть на Эверест, хоть в Монако, где сейчас и проживает девушка. Бренды не могли пройти мимо этой резонансной истории, уверена контент-креатор сервиса Unisender и ведущая YouTube-канала «Новое сообщение» Марья Уросова:

«Мне кажется, важно запускать такие кампании, чтобы быть в контексте, в повестке, создавать ситуативный контент. Очевидно, тема с Викторией Боней очень резонансная и откликнулась у большого количества людей. Многие начали шутить, что телеведущая устроит революцию.

На самом деле, инфоповод довольно забавно обыгран у разных брендов, его невозможно проигнорировать. Недовольство блокировками соцсетей сильное у людей разных взглядов и профессий. Чувствуется, что это проблема, с которой люди сталкиваются каждый день. И у Бони очень народное обращение, выраженное простым языком. Она, в принципе, мне кажется, народная любимица: за ней следили огромное количество подписчиков все лето 2025 года, когда вместе с дочерью блогер сделала реалити-шоу из своей жизни».

Интегрировать инфоповод в свою маркетинговую стратегию решила и сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби». В своем Telegram-канале они предложили переименовать одну из позиций блюд и сделать название сета с фамилией блогера «Боня Ли». Подобные пиар-ходы — явление не новое, заметила совладелец SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева:

«Задача таких кампаний — привлечь внимание. В этом случае маркетолог напоминает аудитории о существовании бренда, как можно чаще мелькая в информационном поле. Безусловно, кого-то, кому сама личность Виктории Бони не нравится, такая повестка может оттолкнуть.

С другой стороны, кампания может стать актуальной и злободневной, к чему маркетинг всегда стремится. Сейчас поисковые запросы растут именно по Виктории Боне и ее обращению к президенту, а следом в ленте пользователь вполне может увидеть и соответствующий промоушен брендов.

В SMM королями ньюсджекинга, конечно, можно назвать Burger King, Aviasales и Vizit. Раньше с ними соревновался в остроумии Pornhub, но сейчас сайт заблокирован, и отраслевые медиа редко его упоминают. Так, Burger King однажды на 3 сентября переименовал один из бургеров в "Воппер Шуфутинский с рябиной". Еще в Artplay, когда в топах была песня группы "Ленинград" "Экспонат", проходила выставка Ван Гога. И девушек на лабутенах туда пускали бесплатно.

Чем громче информационный повод, тем заметнее будет и рекламная кампания, к нему привязанная».

После обращения Виктории Бони к президенту свое мнение активно начали высказывать и другие публичные люди. Многие из них также затрагивали темы замедления интернета, давления на коллег и политику региональных властей. При этом далеко не всем компаниям удастся оседлать волну хайпа, отметил директор пиар-агентства Consigliere Дмитрий Скрипниченко:

«Пиар-команды брендов, которые прибегают к агрессивным стратегиям, могут заниматься ньюсджекингом, то есть реагировать на новости, обсуждаемые страной и всем миром. Например, обыгрывать концерт Канье Уэста, "эффект Долиной", выход второй части "Дьявол носит Prada", конфликт на Ближнем Востоке, встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

Компании делают акции, устраивают перформансы, чтобы привлечь внимание. Сам инструмент действующий, пиарщики используют его постоянно. Но к 2026 году аудитория научилась его распознавать: искушенного зрителя или читателя нужно привлекать и удивлять изощренно. Если просто прилепить случайную новость к своему бренду, то это может вызвать обратный эффект и оттолкнуть клиентов.

Например, Burger King такой формат подходит. Когда произошла "отмена" Никиты Кологривого, они подключились и запретили ему вход. Актеру, наверное, было все равно, но новость, так или иначе, разошлась. Если же к такому формату начнет прибегать бренд вроде 12 Storeez, то вряд ли покупатели сочтут, что это соответствует ценностям компании.

Окажется кто-то на волне популярности или нет, зависит от быстроты реакции. Пара брендов, которые сделают это первыми, конечно, могут получить свою долю внимания. Главное — чтобы его ценой не стала репутация.

В первом видео Виктория затронула важные для населения вопросы. Но во втором, с плачем и слезами, на мой взгляд, она перешла к манипуляции аудиторией. И это, безусловно, наводит на мысль, что за видео скрывается хайп. Она радуется, что заявление дошло до администрации президента, якобы из-за этого проблемы начинают решаться. Но ведь Дмитрий Песков заявил лишь о том, что Кремль знает о видео. Безусловно, все и так в курсе проблем, и работа над ними как велась, так и ведется».

По словам собеседников “Ъ FM”, видеообращение Виктории Бони к Путину будут интегрировать в свой контент и другие компании, пока эта тема на слуху. Как ранее рассказывал “Ъ FM”, бизнес активно подхватывает тренды. Например, недавно Telegram за час захлестнул новый вирусный тренд «Черновик». Его поддержали Банк России, Т-Банк, Ozon, S7, VK, «Самокат», «Вкусно и точка», «Аэрофлот» и другие крупные игроки. Правда, в итоге тренд оказался хитрой рекламой онлайн-казино.

Ангелина Зотина