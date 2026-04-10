Бренды написали «черновики» и «чистовики»

Telegram за час захлестнул новый вирусный тренд — «Черновик». Его подхватили Банк России, Т-Банк, Ozon, S7, VK, «Самокат», «Вкусно и точка», «Аэрофлот» и другие крупные игроки, а также блогеры. «Черновики» начали активно вируситься на фоне сообщений о том, что 10 апреля проблемы с доступом к Telegram в России только усилились.



“Ъ FM” решил узнать у представителей крупных компаний, зачем они подключились к этой волне. Как оказалось, в самих компаниях единого объяснения нет, многие признаются, что просто решили поддержать вирусный формат.

Руководитель SMM-Ozon Марина Жидкова: «Мы внимательно следим за повесткой и быстро реагируем на интернет-тренды, это часть нашей контент-стратегии. В этом случае мы увидели возможность дополнительно получить охваты, рассказать о нашем продукте и повысить вовлеченность в сообществе». Руководитель отдела по работе с социальными сетями и новыми медиа сервиса «Самокат» Юлия Рождественская: «Мы были одним из первых брендов, который поддержал этот тренд. Визуально все выглядит так, будто бы пользователь просто нечаянно получил доступ к админке какого-то Telegram-канала и видит недописанное сообщение в черновике, соответственно, может зайти и прямо сейчас тоже что-то написать». Креативный директор «Йоби-да-оби» Антон Карпов: «Мы любим такие находки в контенте. Они оживляют коммуникацию, делают ее менее рекламной. Ну и плюсом привлекают внимание. И иногда такие нетипичные остроумные шутки дают бренду в плане охвата и вовлеченности аудитории сильно больше, чем продуманные и большие посты».

При этом часть компаний решила сыграть на контрасте. В ответ на волну «черновиков» Альфа-банк, «Сбер», Aviasales и «Яндекс Маркет» выпустили «чистовики». А насколько такие микротренды помогают брендам наращивать охваты? Об этом “Ъ FM” рассказал автор Telegram-каналов «Коллеги, не сутультесь» и «Из коммерса в e-коммерса» Юрий Сапожников:

«В Telegram есть такая штука: когда ты кому-то пишешь в личные сообщения, постишь в свой канал или пишешь что-то в избранное, но не отправляешь этот текст, то Telegram подсвечивает, что это черновик. Кто-то очень умелый сделал такой эмодзи-пак, и теперь все его постят. Конкретно с черновиком это было очень интересно. Я тоже увидел такие посты и думал, что это действительно неотправленные сообщения. То есть читаемость поста повышается кратно. Поэтому админы Telegram-каналов, бренды это все подхватили, эта штука завирусилась.

В частности, вышла нативная интеграция, например, "Яндекс Go". В прошлый раз массовая штука была с анимированными эмодзи, когда все каналы, бренды выкупали какое-то сообщение с ними. Поскольку это очень скоротечный инструмент для привлечения внимания, те, у кого меньше в компании бюрократии, быстро согласовывают бюджеты и идут пользоваться такими штуками. Завтра-послезавтра уже ничего этого не будет».

При этом черновики и чистовики — это не отдельная функция мессенджера, а лишь специальный набор эмодзи. Для участия в этой волне его достаточно установить. Правда, публиковать такие эмодзи могут только пользователи с подпиской Telegram Premium.

Андрей Дубков