У кубанской судьи Шепель требуют конфисковать активы на 1,35 млн рублей

Генпрокуратура требует изъять в доход государства активы судьи Арбитражного суда Краснодарского края Анастасии Шепель. Она приходится дочерью бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Сумма исковых требований достигла 1,35 млн руб., сообщило ТАСС.

Защита ходатайствовала об изменении обеспечительных мер против Шепель. Адвокаты просили разрешить судье брать сумму прожиточного минимума из арестованных денег для нее и несовершеннолетних детей. Суд прошение не удовлетворил.

Анастасия Шепель заявлена как ответчик по иску к ее матери, президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой. Надзор считает, что судья могла быть замешана в коррупционных схемах своих родственников. 6 апреля Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Генпрокуратуре провести проверку активов судьи Шепель.

Никита Черненко