И целого «Мира» мало

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сменился титульный спонсор. Вместо платежной системы «Мир» им стал Альфа-банк, в котором рассчитывают, что «долгосрочное стратегическое партнерство» с чемпионатом страны «придаст дополнительный импульс не только развитию самого турнира, но и всей футбольной культуре нашей страны». Для РПЛ, продлившей контракты с двумя другими ключевыми партнерами — «Матч ТВ» и букмекерской компанией Winline,— этот договор означает в том числе дополнительные доходы на сумму не менее 200 млн руб. ежегодно.

Российская премьер-лига, объединяющая 16 клубов высшего дивизиона, объявила о заключении договора с Альфа-банком. Он получит статус титульного партнера чемпионата России. Таким образом, турнир будет официально называться «Альфа-банк Российская премьер-лига». Прежним обладателем данного статуса в течение четырех лет была платежная система «Мир». Контракт с Альфа-банком, рассчитанный на такой же срок, вступит в силу в следующем сезоне, стартующем в июле.

В сообщении РПЛ говорится, что партнерство с «крупнейшим частным банком страны» «даст дополнительные преимущества» болельщикам, являющимися его клиентами. Они смогут «получить кешбэк за покупку билетов, участвовать в конкурсах, связанных с чемпионатом, и мероприятиях, на которых будут присутствовать футболисты». Кроме того, Альфа-банк «создаст новую линию мерча, а болельщики всех клубов лиги смогут получить специальные гравировки на картах на тему футбола или любимого клуба». Директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка, старший вице-президент Тимур Зулкарнаев назвал статус титульного партнера «главной футбольной лиги страны» «огромной честью», добавив, что «долгосрочное стратегическое партнерство» с ней «придаст дополнительный импульс не только развитию самого турнира, но и всей футбольной культуре нашей страны». Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что верит в то, что сотрудничество с Альфа-банком «сделает бренд РПЛ еще сильнее, а чемпионат — зрелищнее за счет ярких совместных активаций». Господин Алаев отметил, что у лиги уже есть «опыт взаимодействия» с банком и «на примере конкретной работы мы убедились, что наши амбиции, ценности и взгляды на развитие совпадают».

Этим договором РПЛ завершила формирование пула ключевых партнеров на очередной четырехлетний цикл.

Еще осенью прошлого года она продлила договор с основным вещателем — холдингом «Матч ТВ», а незадолго до объявления о контракте с Альфа-банком пролонгировала и соглашение с основным букмекером — им осталась Winline. Источники “Ъ” считают, что в обоих случаях речь шла об увеличении общей суммы контракта в пределах 10%. Для контракта с «Матч ТВ», от которого прежде всего зависит наполнение бюджета лиги, это означало, что в абсолютном выражении скачок составит несколько миллиардов рублей — до 30 млрд руб. с лишним за цикл.

Параметры договора о титульном спонсорстве (их стороны, как и параметры остальных контрактов, не разглашают) гораздо скромнее, чем у телевизионного, и сопоставимы с букмекерским. Зато, судя по всему, их рост после смены партнера в выражении относительном оказался наиболее существенным.

«РБ Спорт» и Championat.com предполагают, что речь идет о повышении суммы поступлений с 800 млн до 1 млрд руб. Источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров по сделке с Альфа-банком, говорит, что оно «еще серьезнее» и «близко к двукратному».

Владимир Леонченко, бывший генеральный директор «Локомотива», который нынешней весной занял аналогичную должность в другом московском клубе, «Торпедо», играющем в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), втором по рангу дивизионе, охарактеризовал “Ъ” РПЛ как «безусловно привлекательную» площадку для коммерческого спонсорства. «Российская премьер-лига пережила довольно сложный период, связанный и с международными санкциями, и с внедрением Fan ID, потребовавший адаптации. Однако теперь эти трудности позади. РПЛ еще несколько лет назад совершила большой шаг вперед, подписав первый по-настоящему крупный контракт с вещателем и ряд значимых соглашений с другими партнерами, что позволило значительно увеличить доходы лиги и сделать ее финансовую систему более эффективной. Нет сомнений, что движение в этом направлении будет продолжено, поскольку в прошлом году РПЛ приняла стратегию развития, рассчитанную до 2030 года. В списке указанных в ней приоритетов — как раз повышение привлекательности продукта»,— сказал он. «Чемпионат России по футболу, бесспорно, имеет огромный потенциал для роста и развития. При этом, чтобы система была устойчивой, необходимо, чтобы она не ограничивалась 16 клубами, выступающими в РПЛ, а включала в себя все, которые играют в ФНЛ»,— добавил господин Леонченко.

Алексей Доспехов