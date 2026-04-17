Илья Ковальчук может стать президентом клуба КХЛ «Шанхай Дрэгонс»

Двукратный чемпион мира по хоккею, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук станет президентом клуба FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщает «Чемпионат». Кроме того, по информации портала, пост генерального менеджера клуба займет Евгений Артюхин.

В прошедшем сезоне китайский клуб, проводивший домашние матчи на петербургской «СКА-Арене», занял девятое место в Западной конференции. От восьмого места, которое выводит в play-off, он отстал на 25 очков. В следующем сезоне команда также будет базироваться в Санкт-Петербурге.

Илье Ковальчуку 43 года, он объявил о завершении карьеры хоккеиста в 2025 году. Его последним клубом был московский «Спартак». В КХЛ он также играл за петербургский СКА, в составе которого взял два Кубка Гагарина, и омский «Авангард», с которым один раз добрался до главного трофея лиги. В Национальной хоккейной лиге Ковальчук играл за пять клубов. В составе «Нью-Джерси Девилс» доходил до финала Кубка Стэнли.

