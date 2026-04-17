Freedom Holding приобрела шахматный сервис ChessBase

Международная финансовая группа Freedom Holding Corp. объявила о покупке шахматной платформы ChessBase, следует из документов, имеющихся в распоряжении ''Ъ''. Отмечается, что ожидаемые инвестиции в развитие проекта составят около €5 млн.

Исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, который с 2023 года руководит Казахстанской федерацией шахмат, а с 2024 года возглавляет Международную федерацию школьных шахмат, сообщил, что головной офис ChessBase останется в Гамбурге, а «ключевая команда будет сохранена». Он также выразил надежду на «сотрудничество, которое не только усилит позиции платформы в среде профессиональных шахматистов, но и откроет новые возможности за счет прямого доступа к ней наших клиентов, общее число которых в периметре группы превышает 11 млн человек более чем в 20 странах мира».

Управляющий директор ChessBase Райнер Войзин назвал сделку «отличной новостью для мира шахмат». «Появление инвестора, который искренне любит шахматы, — это, пожалуй, лучший сценарий, который можно было представить», — отметил он.

ChessBase была основана в 1986 году. Она входит в число ведущих разработчиков шахматного программного обеспечения. Ее сайт функционирует как новостной портал, онлайн-сервер для игры в шахматы и база данных.

Арнольд Кабанов