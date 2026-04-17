FT: Deutsche Bank признал нарушение санкций против России

Немецкий Deutsche Bank обнаружил, что принял депозиты на сумму более €100 тыс. от физлиц, подпадающих под антироссийские санкции Евросоюза. Об этом кредитная организация сообщила финансовым регуляторам, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Санкции ЕС запрещают банкам принимать депозиты на сумму свыше €100 тыс. от российских граждан, резидентов или юрлиц. В Deutsche Bank заявили, что «постоянно анализируют» связанные с санкциями вопросы и устраняют все нарушения.

В январе в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте и в офисе банка в Берлине прошли обыски. Прокуратура Франкфурта подозревала банк в связях с компаниями российского предпринимателя Романа Абрамовича, который находится под санкциями ЕС с 2022 года. Представитель бизнесмена отрицал, что господин Абрамович фигурирует в деле против Deutsche Bank.