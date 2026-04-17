Мошенники нахимичили по всему миру

Как стало известно “Ъ”, по требованию МВД для организации международного розыска заочно арестован основатель оргпреступного сообщества «ХимПром» Егор Буркин и двое его ближайших сообщников. Вначале фигуранты занимались производством и распространением наркотиков, а затем создали в России и на Украине колл-центры для дистанционных махинаций. Часть полученных ими доходов, по версии полиции, направлялась на финансирование ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С ходатайствами о заочных арестах трех предполагаемых организаторов ОПС «ХимПром» в Тверской райсуд обратился старший следователь по особо важным делам главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве Артем Шабанов. Капитан юстиции требовал санкционировать аресты москвича Александра Шереметьева, уроженца Стерлитамака (Башкирия) Егора Буркина и гражданина Египта Ахмеда Авада (Адам).

Всех фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и пяти эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первым было рассмотрено ходатайство в отношении египтянина.

Господин Шабанов сообщил, что его уголовное дело было выделено из дела столичных колл-центров, участников которых сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали 11 декабря 2024 года. По данным правоохранителей, в столице действовали три группы обзвона, которые убеждали граждан инвестировать деньги в криптовалюту или деятельность торговых площадок, а затем похищали их средства. Следствие полагает, что от действий мошенников пострадали граждане двадцати стран, однако из-за проблем в международно-правовом сотрудничестве удалось установить только потерпевших россиян. Аферисты, подконтрольные, согласно материалам дела, Егору Буркину, их «кинули» на 28 млн руб.

При этом следствие полагает, что часть похищенных мошенническим путем средств направлялась на финансирование вооруженных сил Украины. Следователь Шабанов не стал раскрывать подробности дела, сообщив лишь, что в нем три десятка томов и те фигуранты, которых удалось поймать, уже знакомятся с их содержимым.

Организатором этой шайки и выступал Ахмед Авад, находящийся сейчас за границей. Следствие потребовало арестовать его на два месяца, объяснив, что достаточно будет и самого факта включения египтянина в разыскные списки Интерпола.

В случае задержания Россия направит в эту страну материалы в отношении фигуранта. Даже если его не выдадут, собранные доказательства могут быть использованы для его привлечения к уголовной ответственности за рубежом.

Меньше вопросов возникло с двумя другими предполагаемыми организаторами ОПС, Шереметьевым и Буркиным. Последний, по данным следствия, являлся фактически основателем «ХимПрома», появившегося в России еще в 2014 году. Начинал Буркин с производства не запрещенных тогда к распространению наркотиков, так называемой соли.

Ближайшими партнерами Егора Буркина по криминальному бизнесу стали его школьный приятель Александр Щипцов, занимавшийся в «ХимПроме» безопасностью и подбором кадров, а также Андрей Вигель, отвечавший за отмывание денег, полученных от продажи наркотиков. Пользуясь коррупционными связями среди правоохранителей, группировка создала распространенную сеть их сбыта в России и на Украине. В 2016 году Буркин переехал в эту страну, получив паспорт на имя Егора Левченко. На Украине он организовал целую сеть колл-центров, участники которых мошенническим путем вымогали средства у граждан, прежде всего России. Сейчас, по оперативным данным, Егор Буркин скрывается в Мексике, откуда продолжает руководить своим криминальным бизнесом по всему миру.

Требуя его заочного ареста, как и Александра Шереметьева, следователь сообщил, что, как и египтянину, им вменяют в вину организацию ОПС и пять эпизодов особо крупного мошенничества. Скрываясь от следствия (Шереметьев находится в Германии), они продолжают свою преступную деятельность, отметил представитель ГСУ ГУ МВД.

Защитники по назначению выступили против удовлетворения заявленных ходатайств.

Ярче всех высказался Александр Михайлов, защищавший египтянина Авада. Он отметил, что через поисковик в интернете нашел 20 тыс. человек с такими же данными, как у его подзащитного.

А понять, кому именно из них следствие заочно предъявило обвинение, невозможно. Тем более что все свидетели знали египтянина не по имени, а прозвищу — Адам.

Председательствующая удовлетворила все три ходатайства, постановив отправить под стражу обвиняемых на два месяца в случае их выдачи российским властям.

Алексей Соковнин