В Лас-Вегасе представили сгенерированного искусственным интеллектом Вэла Килмера

На CinemaCon, крупнейшей в мире конференции кинопрокатчиков, в Лас-Вегасе создатели фильма «Глубоко, как в могиле» («As Deep as the Grave») представили первый трейлер картины, главную роль в которой отдана созданному с помощью ИИ покойному голливудскому актеру Вэлу Килмеру. Об этом сообщает The Guardian.

Фрагмент трейлера фильма «Глубоко, как в могиле» с Вэлом Килмером, сгенерированным искусственным интеллектом

Фото: Chris Pizzello / AP Фрагмент трейлера фильма «Глубоко, как в могиле» с Вэлом Килмером, сгенерированным искусственным интеллектом

Актер согласился сыграть в фильме за несколько лет до своей смерти в 2025 году, но не смог сделать этого по состоянию здоровья. Поскольку сценарист и режиссер фильма Коэрте Вурхис хотел видеть в одной из главных ролей именно Вэла Килмера, он заручился разрешением наследников актера на создание его образа с использованием технологий генеративного ИИ. Совместно с творческой группой создателей фильма наследники работали над визуальным дипфейком актера. Воссозданием голоса занималась британская компания Sonance.

Фильм, в котором ИИ Вэл Килмер играет роль католического священника, рассказывает об археологах, изучающих наследие индейцев навахо. В трейлере актер показан в разном возрасте — от обаятельного молодого человека до старика.

Создатели фильма заверили, что действовали максимально корректно, и производство соответствовало рекомендациям профильного профсоюза SAG-AFTRA, озабоченного использованием ИИ в киноиндустрии.

Екатерина Наумова