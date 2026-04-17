В Лас-Вегасе представили сгенерированного искусственным интеллектом Вэла Килмера

На CinemaCon, крупнейшей в мире конференции кинопрокатчиков, в Лас-Вегасе создатели фильма «Глубоко, как в могиле» («As Deep as the Grave») представили первый трейлер картины, главную роль в которой отдана созданному с помощью ИИ покойному голливудскому актеру Вэлу Килмеру. Об этом сообщает The Guardian.

Фрагмент трейлера фильма «Глубоко, как в могиле» с Вэлом Килмером, сгенерированным искусственным интеллектом

Фото: Chris Pizzello / AP

Актер согласился сыграть в фильме за несколько лет до своей смерти в 2025 году, но не смог сделать этого по состоянию здоровья. Поскольку сценарист и режиссер фильма Коэрте Вурхис хотел видеть в одной из главных ролей именно Вэла Килмера, он заручился разрешением наследников актера на создание его образа с использованием технологий генеративного ИИ. Совместно с творческой группой создателей фильма наследники работали над визуальным дипфейком актера. Воссозданием голоса занималась британская компания Sonance.

Фильм, в котором ИИ Вэл Килмер играет роль католического священника, рассказывает об археологах, изучающих наследие индейцев навахо. В трейлере актер показан в разном возрасте — от обаятельного молодого человека до старика.

Создатели фильма заверили, что действовали максимально корректно, и производство соответствовало рекомендациям профильного профсоюза SAG-AFTRA, озабоченного использованием ИИ в киноиндустрии.

Екатерина Наумова

Актер Джейсон Момоа на CinemaCon. С его участием летом 2026 года выйдет фильм «Супергерл»

Слева направо: актеры Джек Блэк, Дуэйн Джонсон и Кевин Харт

Режиссер Джефф Гольдштейн выступает на презентации Warner Bros. Pictures

Актриса Мэнди Мур и комик Нейт Баргаце представили на выставке Sony Pictures Entertainment

Исполнители главных ролей в готовящейся третьей части франшизы «Дюна» Тимоти Шаламе и Зендея. Проект выйдет на экраны в конце 2026 года

Гендиректор Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group Томас Ротман

Коллеги по фильму «Я люблю бустеров» режиссер Бутс Райли (слева) и актер Лакит Стэнфилд. В США премьера картины состоится уже 22 мая

Актер и комик Пэттон Освальт с коробкой попкорна в форме водонапорной башни Warner Bros.

Авторы анимационного проекта «Человек-паук: За пределами вселенных» Кристофер Миллер, Фил Лорд, Боб Персичетти и Джастин Томпсон

Актрисы Сандра Буллок и Николь Кидман, работавшие вместе над фильмом «Практическая магия 2». Зрители увидят романтическое фэнтези осенью 2026 года

Режиссер Аарон Соркин представил на выставке готовящийся к выходу фильм «Социальный расчет»

Актер Том Круз и режиссер Алехандро Гонсалес рассказывают о совместной работе над фильмом «Диггер»

Режиссер Дени Вильнев и актер Джейсон Момоа на сцене CinemaCon. Они вместе работали над продолжением «Дюны»

Слева направо: гендиректор Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group Томас Ротман, гендиректор Cineplex Эллис Джейкоб и гендиректор Cinema United Майкл О'Лири

Актер Джейсон Момоа на CinemaCon. С его участием летом 2026 года выйдет фильм «Супергерл»

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Слева направо: актеры Джек Блэк, Дуэйн Джонсон и Кевин Харт

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Режиссер Джефф Гольдштейн выступает на презентации Warner Bros. Pictures

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Актриса Мэнди Мур и комик Нейт Баргаце представили на выставке Sony Pictures Entertainment

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Исполнители главных ролей в готовящейся третьей части франшизы «Дюна» Тимоти Шаламе и Зендея. Проект выйдет на экраны в конце 2026 года

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Гендиректор Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group Томас Ротман

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Коллеги по фильму «Я люблю бустеров» режиссер Бутс Райли (слева) и актер Лакит Стэнфилд. В США премьера картины состоится уже 22 мая

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Актер и комик Пэттон Освальт с коробкой попкорна в форме водонапорной башни Warner Bros.

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Авторы анимационного проекта «Человек-паук: За пределами вселенных» Кристофер Миллер, Фил Лорд, Боб Персичетти и Джастин Томпсон

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Актрисы Сандра Буллок и Николь Кидман, работавшие вместе над фильмом «Практическая магия 2». Зрители увидят романтическое фэнтези осенью 2026 года

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Режиссер Аарон Соркин представил на выставке готовящийся к выходу фильм «Социальный расчет»

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Актер Том Круз и режиссер Алехандро Гонсалес рассказывают о совместной работе над фильмом «Диггер»

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Режиссер Дени Вильнев и актер Джейсон Момоа на сцене CinemaCon. Они вместе работали над продолжением «Дюны»

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Слева направо: гендиректор Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group Томас Ротман, гендиректор Cineplex Эллис Джейкоб и гендиректор Cinema United Майкл О'Лири

Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images

