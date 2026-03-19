ИИ поможет Вэлу Килмеру посмертно сыграть в новом фильме

Независимая киностудия First Line Films объявила о том, что умерший в прошлом году актер Вэл Килмер посмертно снимется в фильме «Глубоко, как в могиле» («As Deep as the Grave»). По словам компании, господин Килмер согласился сыграть в фильме, но не смог по состоянию здоровья. Посмертное участие актера в фильме станет возможным благодаря ИИ-технологиям. Об этом сообщает AP.

Вэл Килмер

По информации агентства, киностудия уже получила согласие и поддержку наследников господина Килмера. AP приводит слова его дочери, Мерседес, которая отметила, что предложенная роль в фильме сразу нашла отклик у ее отца. «Он всегда с оптимизмом смотрел на новые зарождающиеся технологии, смотрел как на инструмент, расширяющий возможности повествования»,— заявила она.

Господин Килмер, умерший в возрасте 65 лет от воспаления легких, еще при жизни обращался к ИИ-технологиям. В 2014 году ему был диагностирован рак горла, и в своем последнем фильме 2022 года «Топ Ган: Мэверик» он использовал такие технологии для озвучки своей роли.

Николай Зубов

Фотогалерея

Килмер навсегда

Вэл Килмер на пробах фильма «Настоящий гений», 1985 год

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Роль лейтенанта Том «Айсмэна» Казански в боевике «Лучший стрелок» (Top Gun, 1986) принесла актеру мировую известность

Фото: Paramount Pictures

В образе супергероя Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда» режиссера Джоэла Шумахера и продюсера Тима Бертона, 1995 год

Фото: Warner Bros. Pictures / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

С актерами Джимом Керри (в центре) и Николь Кидман в Лас-Вегасе, 1995 год

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc

В 1995 году на экраны вышел боевик Майкла Манна «Схватка», за роль в котором Килмера номинировали на премию «Сатурн» в категории «Лучший актер второго плана»

Фото: Warner Bros.

Кадр из фильма «Призрак и Тьма», 1996 год

Фото: Bernina Film

На премьере фильма «Святой», 1997 год

Фото: Chris Pizzello / AP

В роли Моисея в мюзикле «Десять заповедей», 2004 год

Фото: Jim Ruymen JR / SM / Reuters

С музыкантом Элтоном Джоном на вечеринке по случаю вручения премии «Оскар», 2004 год

Фото: KMazur / WireImage / Getty Images

С актером Робертом Дауни-младшим на неделе моды Mercedes-Benz Spring в Лос-Анджелесе, 2005 год

Фото: Donato Sardella / WireImage / Getty Images

С актрисой Шарлоттой Эммерсон на репетиции пьесы «Почтальон всегда звонит дважды» в Лондоне, 2005 год

Фото: Toby Melville TM / KY / Reuters

На параде Krewe of Bacchus в Новом Орлеане, 2009 год

Фото: Skip Bolen / WireImage / Getty Images

На фестивале Fun Fun Fun в Остине, 2012 год

Фото: Tim Mosenfelder / Getty Images

С актером Аль Пачино на живом чтении пьесы «Венецианский купец» в Лос-Анджелесе, 2019 год

Фото: Amanda Edwards / Getty Images

В 2022 году актер вернулся к роли Тома Казански в фильме «Топ Ган: Мэверик»

Фото: Paramount Pictures

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Фото: Paramount Pictures

Фото: Warner Bros. Pictures / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc

Фото: Warner Bros.

Фото: Bernina Film

Фото: Chris Pizzello / AP

Фото: Jim Ruymen JR / SM / Reuters

Фото: KMazur / WireImage / Getty Images

Фото: Donato Sardella / WireImage / Getty Images

Фото: Toby Melville TM / KY / Reuters

Фото: Skip Bolen / WireImage / Getty Images

Фото: Tim Mosenfelder / Getty Images

Фото: Amanda Edwards / Getty Images

Фото: Paramount Pictures

