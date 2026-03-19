ИИ поможет Вэлу Килмеру посмертно сыграть в новом фильме

Независимая киностудия First Line Films объявила о том, что умерший в прошлом году актер Вэл Килмер посмертно снимется в фильме «Глубоко, как в могиле» («As Deep as the Grave»). По словам компании, господин Килмер согласился сыграть в фильме, но не смог по состоянию здоровья. Посмертное участие актера в фильме станет возможным благодаря ИИ-технологиям. Об этом сообщает AP.

Фото: Fred Thornhill / Reuters

По информации агентства, киностудия уже получила согласие и поддержку наследников господина Килмера. AP приводит слова его дочери, Мерседес, которая отметила, что предложенная роль в фильме сразу нашла отклик у ее отца. «Он всегда с оптимизмом смотрел на новые зарождающиеся технологии, смотрел как на инструмент, расширяющий возможности повествования»,— заявила она.

Господин Килмер, умерший в возрасте 65 лет от воспаления легких, еще при жизни обращался к ИИ-технологиям. В 2014 году ему был диагностирован рак горла, и в своем последнем фильме 2022 года «Топ Ган: Мэверик» он использовал такие технологии для озвучки своей роли.

Николай Зубов