Назначение русскоязычного генерала директором «Моссада» раскритиковали в Израиле

Профильные эксперты в Израиле подвергли критике назначение генерал-майора Романа Гофмана директором «Моссада». Об этом сообщает The Times.

Роман Гофман, репатриант из Белоруссии, свободно говорящий по-русски, стал 14-м руководителем спецслужбы. Как сообщает газета, критику вызвало не происхождение Романа Гофмана и не его знание русского языка. Эксперты увидели в назначении продолжение политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назначающего на высокие посты преданных ему людей, даже если они очевидно не обладают должным опытом. Роман Гофман был советником премьер-министра по вопросам безопасности, но не работал в разведке.

Господин Нетаньяху представил Романа Гофмана в качестве своего кандидата в руководители разведки в конце прошлого года. При этом он проигнорировал предложение тогдашнего директора «Моссада», который видел на этом посту одного из ветеранов спецслужбы.

«Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля»,— пишет теперь в «Исраэль а-Йом» один из экспертов в области безопасности Йоав Лимор. «Гофман талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает»,— считает эксперт.

Генерал-майор Гофман приступит к исполнению обязанностей 2 июня. Окончательное утверждение его кандидатуры состоялось 12 апреля.

Николай Зубов