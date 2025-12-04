Израильский «Моссад» возглавит уроженец Белоруссии Гофман

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решил назначить своего военного секретаря Романа Гофмана главой службы внешней разведки «Моссад». Он сменит в должности Давида Барнеа, чей пятилетний срок истекает в июне 2026 года.

Роман Гофман (слева)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Роман Гофман (слева)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер заявил, что господин Гофман сопровождал его «в самый трудный период» для Израиля, а также «проявил мужество, ответственность и редкие профессиональные способности». «Я полностью доверяю ему в том, что он сможет возглавить "Моссад" в ближайшие годы, и благодарю Давида Барнеа за его преданную службу»,— приводит слова господин Нетаньяху его пресс-служба.

Роман Гофман родился в Белоруссии в 1976 году. В 1990-м вместе с семьей репатриировался в Израиль. Занимал несколько высоких должностей в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в том числе командовал 75-м батальоном, 7-й бронетанковой бригадой и бригадой «Эцион». Занял должность военного секретаря в мае 2024 года.