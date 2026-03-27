Экс-главе воронежской дирекции капстроительства продлили арест в СИЗО

Советский райсуд Воронежа продлил на два месяца арест в СИЗО бывшего руководителя «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александра Кима, обвиняемого в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной. Мера пресечения будет действовать до 28 мая. Об этом сообщили в суде.

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Господин Ким находится под стражей с лета прошлого года. Он был задержан вместе с на тот момент руководителем управления строительной политики Евгением Шишкиным. В основу уголовного дела против них легли обстоятельства реконструкции Петровской набережной. По версии регионального УМВД, при возведении амфитеатра на Адмиралтейской площади использовался метод монолитного строительства на месте, что не соответствовало условиям контракта. Реальная стоимость работ составила 7,4 млн руб., тогда как контракт предусматривал 44,6 млн руб. Сумма похищенных средств, по версии следствия, составила 37,6 млн руб. Осуществлявший строительный контроль директор муниципального казенного учреждения, как считает обвинение, знал о нарушениях, но не принял мер к их устранению. Александр Ким вину не признает.

Недавно Советский райсуд Воронежа по ходатайству УМВД смягчил меру пресечения для Евгения Шишкина. Из-под стражи его освободили под запрет определенных действий. Как указало следствие в своем ходатайстве, обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, изменились. Вину ранее господин Шишкин отрицал.

Также по уголовному делу экс-чиновников проходит руководитель некой коммерческой организации, который сейчас находится под стражей. Его имя в суде не раскрыли.

Сергей Толмачев