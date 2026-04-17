Минлесхоз Приамурья отказался от иска о взыскании ущерба с авиакомпании «Ангара»

Арбитражный суд Иркутской области прекратил производство по делу о возмещении ущерба, причиненного лесным насаждениям при крушении Ан-24 на территории Тындинского участкового лесничества Амурской области. С октября 2025 года министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области пыталось взыскать компенсацию в размере 535 тыс. руб. с авиакомпании «Ангара» (в феврале 2026 года переименована в «И8»), которой принадлежало воздушное судно.

Согласно данным картотеки, 25 марта 2026 года от ведомства поступило ходатайство об отказе от исковых требований, прекращении производства по делу и рассмотрении дела в отсутствие представителя. «АО «И8» возражений относительно принятия судом отказа истца от требований не заявило. Заявленный отказ от требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц, поэтому принимается судом», — говорится в определении.

Крушение пассажирского Ан-24 произошло 24 июля 2025 года во время полета по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. Все 48 человек, находившиеся на борту, погибли. Причинами крушения МАК назвал ошибки экипажа и авиадиспетчера. Воздушное судно эксплуатировалось с 1976 года.

После крушения Росавиация аннулировала сертификат на выполнение коммерческих авиаперевозок «Ангары». Маршрутная сеть авиакомпании, которая ранее включала 11 направлений, была перераспределена между «Ираэро», «Аврора» и «Хабаровские авиалинии».

