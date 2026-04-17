В Кремле прокомментировали перемирие между Израилем и Ливаном

В России надеются, что Израиль и Ливан за время перемирия смогут достичь договоренностей о долгосрочном прекращении боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить перспективы объявленного накануне соглашения.

Господин Песков подчеркнул, что Россия приветствует решение о временном прекращении огня. «Мы надеемся, что за 10 дней перемирия удастся выйти на договоренности, которые позволят избежать повторения боевых столкновений»,— уточнил представитель президента. О продолжительности паузы в боевых действиях вряд ли можно гадать, отметил пресс-секретарь.

16 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что Израилю и Ливану удалось при его посредничестве договориться о десятидневном перемирии. Оно вступило в силу в 00:00 мск 17 апреля. В первые часы прекращения огня Ливан сообщал о его нарушениях армией Израиля.