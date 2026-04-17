В Ливане сообщили о нарушении Израилем режима прекращения огня

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала южные города Хиам и Дбейбин в Ливане, несмотря на официальное вступление в силу режима прекращения огня, сообщает ливанское агентство NNA.

По информации агентства, помимо артиллерийских ударов в районах были зафиксированы обстрелы из пулеметов. Кроме того, в регионе Западная Бекаа была замечена активность беспилотников Израиля.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о 380 нанесенных ударах по объектам «Хезболлы» за 24 часа до начала перемирия. По информации ливанского телеканала Al-Mayadeen, стороны обменивались ударами за несколько минут до вступления в силу прекращения огня.

По итогам переговоров лидеров Израиля и Ливана при посредничестве президента США Дональда Трампа стороны договорились о десятидневном перемирии, которое вступило в силу в 0:00 мск 17 апреля.