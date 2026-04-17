Певца довели до суицида

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту гибели в Москве известного оперного певца Евгения Кунгурова весной 2024 года. Изначально считалось, что баритон ушел из жизни добровольно, и в предварительном расследовании было отказано. После жалоб отца погибшего руководству СКР и прокуратуры дело все же возбудили — пока по факту его доведения до самоубийства, хотя Кунгуров-старший убежден, что причиной смерти его сына стало убийство, а суицид был инсценирован.

Евгений Кунгуров

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Евгений Кунгуров

О возбуждении уголовного дела отец погибшего певца, военный пенсионер из Свердловской области Виктор Кунгуров был извещен прокуратурой через своего адвоката. «Соответствующее письмо за подписью заместителя Пресненского межрайонного прокурора Руслана Иванова поступило на адрес адвокатской коллегии “На Малой Дмитровке” 9 апреля — на следующий день после двухлетней годовщины трагической гибели Евгения Кунгурова»,— пояснил “Ъ” представляющий интересы пожилого мужчины защитник Евгений Черноусов.

По словам адвоката, в письме кратко сообщается, что после проведения процессуальной проверки следователи Пресненского межрайонного следственного отдела (МРСО) СКР возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц о доведении ими господина Кунгурова до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (ч. 1 ст. 110 УК РФ).

Как отметил представитель Кунгурова-старшего, его доверитель настаивал на другой квалификации происшедшего с его сыном, требуя возбуждения дела об убийстве группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Однако обжаловать уже имеющуюся на данный момент формулировку они не станут.

«В рамках уже возбужденного дела также возможно проведение ряда необходимых, по нашему убеждению, следственных действий»,— указал господин Черноусов, отметив, правда, что все равно готовится новое обращение к руководству СКР и прокуратуры. В нем потерявший сына отец намерен просить о передаче материалов дела в Главное управление СКР по Москве для исключения предвзятости, которая якобы имелась ранее, когда дважды выносилось «отказное» постановление в расследовании по факту смерти Евгения Кунгурова.

Кроме того, Виктор Кунгуров хочет снова поставить вопрос о проведении как минимум служебной проверки в отношении следователя МРСО, который, по его мнению, умышленно или же по халатности не провел необходимых первоначальных следственных действий «по горячим следам» после обнаружения тела Евгения Кунгурова.

Как ранее сообщал “Ъ”, 40-летний солист Калининградского музыкального театра погиб 8 апреля 2024 года в Москве. Его труп нашли под окнами дома на Зоологической улице, где артист с женой снимали квартиру на девятом этаже.

Исполнитель в последние годы жизни активно работал на телевидении: был соведущим программы «Романтика романса», участником проекта «Большая опера» на телеканале «Культура», проектов «Голос» и «Один в один!» на «Первом канале». Запомнился он и выступлением во Владивостоке перед главой КНДР Ким Чен Ыном с романсом «Очи черные».

Согласно первоначальной версии правоохранителей, Евгений Кунгуров добровольно ушел из жизни. Накануне он отправил жене Ирине Мелединой СМС-сообщение, что на следующий день она обнаружит его в ванной. При осмотре квартиры нашли нож со следами крови, а на руках погибшего — порезы. После этого певец упал с большой высоты.

Однако отец погибшего и его адвокат не согласились с этой трактовкой событий, обратившись с заявлениями к руководству СКР и Генпрокуратуры. Они настаивали, что не был должным образом произведен осмотр места происшествия, его фото- и видеосъемка, не был допрошен консьерж дома, никаких отпечатков пальцев на ноже не оказалось, пропали два мобильных телефона певца, с одного из которых якобы было отправлено предсмертное СМС, и т. д. Кроме того, указал защитник, травмы головы, ставшие причиной смерти Евгения Кунгурова, не характерны для падения с высоты, а скорее свидетельствуют о нанесении ему удара тяжелым предметом.

По версии Кунгурова-старшего, певец мог погибнуть после некоего конфликта в квартире, после этого его тело пытались вынести из подъезда, но по пути сбросили с балкона четвертого этажа, что и объясняет отсутствие характерных для падения с большей высоты травм.

Его адвокат настаивает на следственном эксперименте, допросе свидетелей, очных ставках и т. д., отмечая, что даже о возбуждении дела по ст. 110 УК РФ сотрудники СКР отца «преднамеренно не уведомили».

Ранее в мае 2024 года и декабре 2025 года в возбуждении дела было отказано. Проверка работы следователя СКР на месте ЧП на Зоологической улице также проводилась, но признаков превышения им должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) или фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) обнаружено не было.

Сергей Сергеев