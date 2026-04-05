Финальный аккорд прозвучит заново

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и прокуратура организовали новые проверки обстоятельств гибели известного оперного певца Евгения Кунгурова весной 2024 года. На этом настоял отец исполнителя, который уверен, что причиной смерти его сына стало убийство, а суицид был инсценирован. Ранее СКР дважды выносил «отказные» постановления о возбуждении уголовного дела.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, на днях Виктор Кунгуров, отец заслуженного артиста России, Чечни и Ингушетии Евгения Кунгурова, получил ответы на заявления, направленные на имя председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Александра Гуцана. Господин Кунгуров и его адвокат настаивали, что доследственные проверки по факту гибели певца были проведены ненадлежащим образом, что и повлекло вынесение Пресненским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве двух постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по факту как убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), так и доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) в связи с отсутствием события преступления. Одно из них было подписано через месяц после гибели исполнителя — 9 мая 2024 года, а второе — в декабре прошлого года.

На этот раз Кунгуров-старший просил провести новое расследование — об убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) следователем СКР, который проводил осмотр места гибели артиста. Согласно недавно полученным ответам, новые проверки будут проведены прокуратурой Москвы и столичным ГСУ СКР.

Как ранее сообщал “Ъ”, 40-летний солист Калининградского музыкального театра погиб 8 апреля 2024 года в Москве. Его тело было обнаружено под окнами дома на Зоологической улице, где артист с женой снимали квартиру на девятом этаже. Исполнитель в последние годы жизни активно работал на телевидении: был соведущим программы «Романтика романса», участником проекта «Большая опера» на телеканале «Культура», проектов «Голос» и «Один в один!» на «Первом канале».

Запомнился он и выступлением во Владивостоке перед главой КНДР Ким Чен Ыном с романсом «Очи черные».

Согласно официальной версии правоохранителей, Евгений Кунгуров добровольно ушел из жизни. Накануне он отправил жене Ирине Мелединой СМС-сообщение, что на следующий день она обнаружит его в ванной. При осмотре квартиры нашли нож со следами крови, а на руках погибшего — порезы, что позволяет предположить, что сначала он пытался вскрыть себе вены, а уже затем выбросился из окна.

При этом адвокат Евгений Черноусов указывает на ряд странных деталей. По его словам, никаких отпечатков пальцев на ноже не оказалось. Кроме того, указал защитник, травмы головы, ставшие причиной смерти Евгения Кунгурова, не характерны для падения с высоты, а скорее свидетельствуют о нанесении ему удара тяжелым предметом, приведшего к черепно-мозговой травме.

Заявители считают, что в нарушение требований УПК РФ предварительное расследование по факту возможной насильственной смерти с обязательной проверкой трех версий — убийство, самоубийство и несчастный случай — вообще не было проведено. Как отмечает адвокат, осмотр места происшествия проводился без понятых. Это разрешено законом, если используется фото- и видеофиксация, но в данном случае отсутствует «ориентирующая, обзорная и узловая фотосъемка». Никто, говорится в заявлении, не искал возможных следов борьбы, отпечатков обуви и проч.

«У моего доверителя есть своя версия происшедшего, связанная с гибелью Евгения Кунгурова,— сообщил “Ъ” господин Черноусов.— В квартире мог произойти некий конфликт, завершившийся смертью певца. После этого его тело пытались вынести по лестнице, но по пути сбросили с балкона четвертого этажа, что и объясняет отсутствие характерных травм».

По словам адвоката, есть даже предположения, кто может за этим стоять, но называть конкретные имена он и Кунгуров-старший могут только следствию.

Стоит отметить, что служебная проверка работы следователя СКР на месте ЧП на Зоологической улице уже проводилась, но признаков превышения им должностных полномочий или фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) обнаружено не было.

Сергей Сергеев