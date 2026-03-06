Инвестиции в основной капитал в Липецкой области в 2025 году упали на 22%

По итогам 2025 года объем инвестиций предприятий Липецкой области в основной капитал составил 217 млрд руб., что соответствует 77,9% к уровню 2024 года (сокращение на 22,1%). Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Курбатов в своем Telegram-канале со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего инвестиционная активность снизилась в сфере транспортировки и хранения (54% к уровню 2024 года, сокращение на 46%), жилищном строительстве (69,7% или –30,3%), электроэнергетике (72,1% или –27,9%), пищевой промышленности (76,5% или –23,5%) и сельском хозяйстве (77,9% или –22,1%).

По словам вице-губернатора, на динамику инвестиций сегодня, прежде всего, влияет «высокая ключевая ставка». «Дорогие заемные ресурсы заставляют компании осторожнее подходить к новым вложениям и переносить часть проектов на более поздний период. Такая ситуация характерна сейчас для многих регионов и отраслей экономики»,— отметил господин Курбатов.

При этом, по мнению чиновника, важно учитывать эффект высокой базы 2024 года. Тогда инвестиции в регионе выросли на рекордные 28%. «Поэтому текущая динамика во многом является корректировкой после очень сильного инвестиционного цикла»,— считает вице-губернатор.

Он добавил, что сокращение инвестиций по ряду направлений также связано с завершением крупных проектов в предыдущие годы и «выжидательной позицией бизнеса в условиях дорогого финансирования». В то же время в Липецкой области реализуются новые инвестпроекты на десятки млрд руб. в промышленности, агропереработке и инфраструктуре.

«Фазы замедления — нормальная часть инвестиционного цикла при жесткой денежно-кредитной политике. Наша задача — сохранить портфель проектов, поддержать инвесторов и создать условия для перезапуска нового инвестиционного роста в Липецкой области»,— резюмировал господин Курбатов.

В середине января «Ъ-Черноземье» сообщал, что предприятия в Черноземье в целом в 2025 году снизили инвестиционную активность. Совокупный объем инвестиций в основной капитал за январь–сентябрь в макрорегионе составил около 808,8 млрд руб., однако в большинстве регионов показатель оказался ниже уровня прошлого года.

Егор Якимов