«Россети Урал» досрочно прекратили полномочия директора в дочерней ЕЭСК
Совет директоров ПАО «Россети Урал» досрочно прекратил полномочия Константина Кононова на посту директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (ЕЭСК, дочерняя компания) и расторг с ним трудовой договор. Новым руководителем компании назначен Павел Пронин, который ранее исполнял обязанности директора. Срок его контракта установлен до 15 ноября 2027 года, следует из сообщения компании.
Решение о кадровых изменениях было принято единогласно в ходе заочного голосования. В сообщении компании указано, что увольнение господина Кононова произведено на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ. Причины перестановок в руководстве не раскрываются.
На сайте ЕЭСК Павел Пронин указан в качестве и.о. директора. Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Россети Урал», кадровые перестановки произошли в связи с тем, что ранее занимавший пост директора «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов возглавил свердловский филиал компании «Россети Урал».
Как указано на сайте ЕЭСК, компания осуществляет передачу электроэнергии и технологическое присоединение потребителей в Екатеринбурге. Компания выполняет комплекс работ по оперативному управлению и техническому обслуживанию электросетевого комплекса, включая срочный и плановый ремонт, локализацию и ликвидацию технологических нарушений, модернизацию и реконструкцию объектов распределительной сети, а также строительство новых энергетических объектов – кабельных и воздушных линий, распределительных и трансформаторных пунктов, подстанций. Согласно сервису Kartoteka.ru, по итогам 2024 года чистая прибыль ЕЭСК составила 1,5 млрд руб., выручка — 6,8 млрд руб.