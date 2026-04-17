Нижегородский «Водолет» расширит маршрутную сеть

Нижегородский оператор скоростных речных перевозок ООО «Водолет» в навигацию 2026 года расширит маршрутную сеть, сообщил директор компании Никита Итальянцев на заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту. Кроме увеличения числа рейсов в Ярославль, дополнительные остановки появятся на казанском направлении и на внутренних маршрутах.

На пути из Нижнего Новгорода в Казань скоростное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» будет останавливаться не только в Нижнекамске, но и в Чистополе, Елабуге и Набережных Челнах. Также запланирована остановка в Сарапуле с ночевкой и дальнейшим следованием в Пермь, отметил господин Итальянцев.

Кроме того, «Водолет» рассматривает возможность организовать рейсы в Астрахань. Однако планы осложняются тем, что часть маршрута от Волгограда до Астрахани является морской, уточнил Никита Итальянцев.

Внутренние рейсы в Нижегородской области «Водолет» продлит до села Чулково в Вачском округе. Также оператор продолжит тестировать круглогодичные рейсы судами на воздушной подушке «Спутник-12» компании «Галс», которые перевезли более 5 тыс. пассажиров на переправах Лысково—Макарьево и Лысая Гора—Васильсурск.

Как писал «Ъ-Приволжье», флот «Водолета» в мае пополнится третьим СПК «Метеор 120Р».

