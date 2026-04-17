«Водолет» ожидает третий «Метеор 120Р» для Нижнего Новгорода в мае

Региональный оператор скоростных речных перевозок в Нижегородской области «Водолет» ожидает пополнение флота третьим по счету судном на подводных крыльях «Метеор 120Р» в мае 2026 года. Об этом гендиректор компании Никита Итальянцев сообщил на заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту.

Сейчас скоростной флот ООО «Водолет» насчитывает пять судов «Валдай 45Р», которые работают на внутренних маршрутах, и два СПК «Метеор 120Р», задействованных в межрегиональных перевозках. Планируется, что третий «Метеор» будет использоваться в навигацию 2026 года, отметил господин Итальянцев.

Как писал «Ъ-Приволжье», в навигацию 2025 года «Водолет» перевез 121 тыс. пассажиров. Компания планирует стать оператором скоростных перевозок на Верхней Волге.

