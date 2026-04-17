Нижегородский «Водолет» кратно увеличит число рейсов в Ярославль

Оператор скоростных речных перевозок в Нижегородской области ООО «Водолет» в навигацию 2026 года планирует увеличить число рейсов судов на подводных крыльях «Метеор 120Р» более чем в пять раз — до 28. Об этом директор компании Никита Итальянцев сообщил на заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту.

Навигация скоростных судов начнется 2 мая, отметил господин Итальянцев. В этот день отправятся рейсы в Казань и Ярославль. В 2024/2025 годах СПК «Метеор 120Р» совершали по пять круговых рейсов в Ярославль: больше не позволяла реконструкция шлюзов Городецкого гидроузла, из-за которой собиралась большая очередь судов. «В этом году запланировано 28 рейсов с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме, Костроме и Ярославле», — уточнил он.

Также «Водолет» планирует увеличить число рейсов из Ярославля в Тверь с остановками в Рыбинске, Угличе, Калязине и Дубне. «Мы ведем работу, чтобы продлить этот маршрут и совершить уже не два, а около десяти круговых рейсов», — отметил Никита Итальянцев.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году «Водолет» перевез 121 тыс. пассажиров. Маршрутная сеть компании объединяет 16 регионов, ее общая протяженность превышает 3,5 тыс. км.

Владимир Зубарев