На обновление набережной и пляжа в Белгороде потратят еще 800 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Белгорода начало искать подрядчика для выполнения четвертого этапа работ в рамках благоустройства набережной реки Северский Донец и прилегающей территории Центрального пляжа. Начальная цена контракта составляет 798,4 млн руб. Завершить работы планируют до 1 ноября 2026 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.

От будущего подрядчика, среди прочего, требуется возвести павильоны, эллинг и гаражи, установить беседки, настилы и наблюдательные вышки, смонтировать системы полива, подсветки и оповещения, оборудовать футбольное поле, входную группу и освещенную парковку в районе ТЭЦ, а также провести озеленение территории. Судя по техзаданию, один из павильонов будет предназначен для закаливания, он носит название «Моржи-берега».

Заявки на участие в торгах принимают до 10 апреля. Итоги аукциона подведут 15 апреля. В контракте указано, что работы профинансируют за счет средств областного бюджета.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», работы по третьему этапу были отторгованы летом 2024 года. Контракт заключили с местным ООО «Белгороддорстрой» братьев Дарчинян. Стоимость соглашения выросла и составляет сейчас 1,18 млрд руб. По информации с портала госзакупок, сроком исполнения указано 30 апреля 2026 года. На текущий момент обязательства подрядчика не исполнены на сумму около 21 млн руб. Все работы полностью оплачены, данных о штрафах и просрочках нет.

