Росавиация отвергла идею о полном запрете пауэрбанков в самолетах

Оснований для полного запрета провоза внешних аккумуляторов (пауэрбанков) в самолетах сейчас нет. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

«Известия» со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ Росавиации писали, что ведомство предложило Минтрансу запретить использование пауэрбанков на борту самолета. Поводом стало расследование пожара в самолете «Уральских авиалиний» в феврале 2026 года.

«Мнение комиссии Уральского МТУ носит рекомендательный характер»,— пояснили в публикации. В Росавиации напомнили, что ограничения на провоз пауэрбанков уже существуют. Они регулируются как международными, так и внутренними правилами перевозок.

С 1 января Международная ассоциация авиатранспорта ограничила провоз пауэрбанков и техники с литий-ионными аккумуляторами. Теперь их можно провозить только в ручной клади. Пауэрбанками запрещено пользоваться во время руления, взлета и посадки.