Росавиация предложила запретить использовать пауэрбанки в самолетах

Росавиация предложила Министерству транспорта запретить использование пауэрбанков на борту самолета, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ ведомства. Поводом для предложения стало расследование случая возгорания в самолете «Уральских авиалиний».

Как отметила комиссия, текущее законодательство не запрещает использование внешних аккумуляторов во время полета. Однако в связи с участившимися случаями возгорания подобных устройств власти призывают рассмотреть возможность ограничения или полного запрета их использования.

В феврале 2026 года на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул произошло возгорание пауэрбанка, указано в документе. Экипажу удалось потушить устройство огнетушителем, после чего пауэрбанк поместили в контейнер с водой. В результате происшествия один пассажир получил ожог пальца, также было повреждено кресло.

С 1 января Международная ассоциация авиатранспорта разрешила провоз пауэрбанков и техники с литий-ионными аккумуляторами только в ручной клади. Пользоваться аккумуляторами запрещено во время руления, взлета и посадки.