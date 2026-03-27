В Воронежской области хотят построить мусорный полигон за 654 млн

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области объявило электронный конкурс на поиск подрядчика для разработки документации и последующего строительства полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного комплекса в Бобровском районе. Начальная цена контракта — 653,7 млн руб. Это следует из документации тендера.

Источник финансирования — областной бюджет. Победителю тендера необходимо скорректировать проектно-сметную документацию, разработать рабочую документацию, устроить чашу накопления ТКО, возвести мусоросортировочный комплекс, проложить наружные инженерные сети, благоустроить и озеленить территорию. Завершить все работы требуется 31 октября 2027-го. Гарантийный срок на объект — пять лет.

Заявки на конкурс можно подавать до 13 апреля, итоги подведут 16-го.

В ноябре 2022 года Главгосэкспертиза сообщила, что выдала положительное заключение по проектной документации на полигон в Бобровском районе. Ее разработало тверское ООО «Террикон» Петра Санникова и Николая Чазова. Согласно порталу госзакупок, стоимость контракта составила 10,6 млн руб. при начальной цене 14 млн руб., срок его исполнения завершился в 2023 году.

Согласно проекту, площадь земельного участка, на котором планируется строительство, составляет 80 тыс. кв. м. Производительность мусоросортировочного комплекса на 1,1 тыс. кв. м может составить 40,4 тыс. т в год.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», четыре «временных» полигона ТКО в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях будут функционировать до 2028 года. Изначально их планировалось ликвидировать или модернизировать в рамках «мусорной реформы» еще к 2023 году, однако сроки вновь сдвинулись: федеральные власти приняли решение повторно продлить эксплуатацию этих объектов. Участники рынка связывают это с удорожанием строительства новых полигонов и обращают внимание, что другие объекты размещения ТКО, не вызывавшие серьезных нареканий со стороны властей, заполнены гораздо больше, чем указывают официальные данные.

Кабира Гасанова