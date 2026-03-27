Воронежские власти ищут подрядчика для строительства мусорного полигона за 1,6 млрд

Министерство ЖКХ и энергетики Воронежской области объявило закупку на строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Россошанском районе. Средства предусмотрены из облбюджета, следует из данных госзакупок.

На строительство полигона ТКО мощностью 84,3 тыс. т в год направят 1,6 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля. Ввести объект в эксплуатацию власти рассчитывают к концу октября 2027 года.

Полигон в Россошанском районе предназначен для размещения отходов, прошедших сортировку и извлечение вторичных материальных ресурсов на действующем мусоросортировочном комплексе. Он включает административно-бытовой корпус, КПП, пожарные резервуары, очистные сооружения, пруды для фильтрации, блочно-распределительную подстанцию, генератор, а также площадки для складирования грунта и резервуара концентрата.

Технологическое и инженерное оборудование планируется разместить в изолированных помещениях с расчетными звукоизолирующими характеристиками, что позволит снизить уровень шума и вибрации. Также предусмотрено благоустройство территории.

Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что в Бобровском районе на комплекс для сортировки мусора направят 653,7 млн руб. Сдать объекты должны одновременно. Проектная мощность — 40,4 тыс. т в год. Проект предполагает создание комплекса для централизованного сбора и сортировки твердых коммунальных отходов, поступающих от жилых домов, общественных и коммерческих объектов, а также уличного, садово-паркового и строительного мусора. Совокупный объем финансирования объектов — 2,35 млрд руб.

Анна Швечикова