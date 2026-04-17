Молдавия объявила персонами нон грата командование войск России в Приднестровье

Молдавия объявила персонами нон грата нескольких членов командования Оперативной группы российских войск в непризнанном Приднестровье (ОГРВ). Об этом сообщил председатель молдавского парламента Игорь Гросу.

«Подтверждаю, это правда. В списке лиц, объявленных нежелательными, около 4-5 человек. Причина очень проста и конкретна: российская армия незаконно присутствует на территории Республики Молдова»,— заявил Игорь Гросу (цитата по Moldpres).

Среди персон, которых Молдавия объявила нежелательными, — командир ОГРВ Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко и Сергей Ширшов. Въезд в страну также запрещен начальнику ГОТ Марату Ярулину и Алексею Богомолову.

Господин Гросу объяснил, что иностранцы могут за 90 дней оформить законный статус проживания в Молдавии. Однако, заявил он, ОГРВ — иностранная военная сила, размещенная без согласия принимающего государства.

Поскольку власти Молдавии на данный момент не имеют прямого контроля в Приднестровье, российских военнослужащих задержат при попытке пересечь КПП или покинуть страну через Кишиневский международный аэропорт, после чего они не смогут туда вернуться. «С момента их прибытия на правый берег мы вежливо попросим их вернуться домой. Пока что они остаются в Приднестровье без возможности выехать на остальную территорию или выехать за границу через контролируемые нами пункты»,— заключил Игорь Гросу.

В конце марта въезд в Молдавию запретили бывшему министру внутренних дел Приднестровья Руслану Мове. Месяцем ранее президент Молдавии Майя Санду лишила гражданства страны восемь других приднестровских чиновников.