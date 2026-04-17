Депутат муниципалитета стала руководителем исполкома ярославской «Единой России»

Депутат муниципалитета Ярославля Алена Герасименко назначена руководителем регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь регионального политсовета Евгений Чуркин.

Фото: Муниципалитет Ярославля Алена Герасименко

«Решение принято руководителем Центрального исполнительного комитета Александром Сидякиным по согласованию с Президиумом Генерального совета»,— написал господин Чуркин в своих соцсетях.

Ранее госпожа Герасименко была первым заместителем руководителя исполкома регионального отделения. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в марте 2026 года пост руководителя исполкома покинула Анна Винокурова после девяти лет работы.

Алла Чижова