Руководитель исполкома ярославской «Единой России» покидает пост

В Ярославской области руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Анна Винокурова покидает пост после девяти лет работы. Об этом она сообщила «Ъ-Ярославль».

Анна Винокурова и Алексей Калганова (депутат Ярославской облдумы)

Фото: Администрация Тутаевского округа Анна Винокурова и Алексей Калганова (депутат Ярославской облдумы)

Уход госпожа Винокурова объяснила усталостью. Последним ее рабочим днем станет 23 марта. Нового руководителя выберет президиум регионального политсовета «Единой России». С новым местом работы руководитель не определилась, сообщив, что сначала хочет отдохнуть.

Анна Винокурова руководила региональным исполкомом с марта 2017 года. До этого она более 10 лет работала в исполкоме. Также на протяжении трех лет была заместителем директора департамента общественных связей Ярославской области.

Алла Чижова