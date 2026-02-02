Право на КРТ в Липецке выиграла местная предпринимательница за 13,5 млн рублей

Победителем аукциона на комплексное развитие территории (КРТ) на улице Зои Космодемьянской,3 в Липецке стала местная индивидуальная предпринимательница (ИП) Ирина Голошубова. Она подняла цену лота с начальных 9,2 млн руб. до 13,48 млн руб. Это следует из итогового протокола.

Участок под КРТ на улице Зои Космодемьянской в Липецке

Фото: из аукционной документации Участок под КРТ на улице Зои Космодемьянской в Липецке

Фото: из аукционной документации

За право на КРТ также боролось местное ООО «Нерудагро». Компания оценила его в 13,39 млн руб.

По данным Rusprofile, Ирина Голобушева была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Липецке в мае 2016 года. Основной вид деятельности связан с грузовыми перевозками. ООО «Нерудагро» было зарегистрировано в Липецке в ноябре 2021 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный собственник и директор — Станислав Курдюков. Он также владеет и руководит липецким ООО «Агротрансснаб» с аналогичным видом деятельности. По итогам 2024 года «Нерудагро» выручило 407 млн руб. и получило чистую прибыль 2,5 млн руб.

Победительнице достался участок площадью 8,3 тыс. кв. м без инженерных коммуникаций. Он граничит с жилой частной застройкой и объектами промышленно-складского назначения. Вблизи находится остановка общественного транспорта, а также выезд к федеральной автомобильной дороге P-119.

Алина Морозова