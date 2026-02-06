Торги за право застройки 1,6 га в промзоне объявили в Липецке

В Липецке объявлен аукцион за право комплексного развития территории (КРТ) участка площадью 1,6 га в промышленной зоне по адресу: улица Ковалева, 109б. Начальная цена лота составляет 2,9 млн руб. Указанный вид разрешенного использования участка — «Для здания учебного корпуса». Информация о земельном аукционе была опубликована на сайте Дом.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок площадью 1,6 га под КРТ на улице Ковалева в промышленной зоне Липецка

Фото: из аукционной документации, Коммерсантъ Участок площадью 1,6 га под КРТ на улице Ковалева в промышленной зоне Липецка

Уточняется, что земельный участок расположен в окружении производственных и складских объектов. Подготовлена концепция КРТ с возможностью размещения объектов промышленного, коммунально-складского и общественно-делового назначения. Срок аренды участка — пять лет. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 13 апреля. Торги состоятся 17 апреля, определен задаток в 291,7 тыс. руб. Шаг аукциона составит 87 тыс. руб.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что победителем аукциона за участок площадью 8,3 тыс. кв. м без инженерных коммуникаций на улице Зои Космодемьянской в Липецке стала местная предпринимательница Ирина Голошубова. Она подняла цену лота с 9,2 до 13,5 млн руб.

Денис Данилов