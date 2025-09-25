Певец из США D4vd несколько недель жил с подростком, чье тело нашли в его Tesla

14-летняя Селеста Ривас Эрнандес, расчлененное тело которой обнаружили в автомобиле американского певца D4vd, состояла в романтических отношениях с 20-летним музыкантом и «несколько недель» жила с ним в одном доме. Об этом сообщает The US Sun со ссылкой на слова одного из соседей D4vd.

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP D4vd

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

По словам брата девушки, семья была в курсе того, что она встречалась с музыкантом.

Останки девушки были найдены 8 сентября, через день после того, как ей должно было исполниться 15, в багажнике автомобиля Tesla, который принадлежит певцу. По данным СМИ, электромобиль несколько дней находился на штрафстоянке и привлек внимание очевидцев из-за неприятного запаха.

18 сентября полицейские обыскали арендованный певцом дом на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе и вынесли оттуда несколько больших пластиковых пакетов. По словам владельца дома, вскоре после обыска договор аренды был расторгнут по инициативе музыканта.

На момент обнаружения тела D4vd выступал в Миннеаполисе в рамках мирового турне, начавшегося в августе. Сразу после того, как силовики обнаружили труп, певец отменил свои дальнейшие концерты.

Полиция не комментирует ход расследования, однако известно, что музыканту пока не предъявили обвинений.

Вячеслав Белаш