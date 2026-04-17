Главный тренер баскетбольного клуба «Астана» Рамунас Цвирка умер в 59 лет

Пресс-служба баскетбольного клуба «Астана» сообщила о смерти главного тренера команды Рамунаса Цвирки. Ему было 59 лет.

Причины смерти литовского специалиста не уточняются. «Рамунас Цвирка был опытным наставником, посвятившим значительную часть своей жизни развитию баскетбола. Его вклад в развитие клуба и игроков невозможно переоценить. Коллектив клуба, игроки и руководство выражают искренние соболезнования семье и близким Рамунаса Цвирки в связи с этой тяжелой утратой»,— говорится в заявлении команды.

Рамунас Цвирка был назначен главным тренером «Астаны» летом 2025 года. Под его руководством клуб одержал в чемпионате Казахстана 28 побед из 32 возможных и стал победителем регулярного первенства.

Ранее специалист руководил казахстанским «Ирбис-Алатау». Также Рамунас Цвирка возглавлял молодежные команды петербургского «Зенита» и подмосковных «Химок», которые дважды (2013, 2014) приводил к победе в молодежной Единой лиге ВТБ.

